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Продажи новых автомобилей Skoda растут двузначными темпами третий месяц подряд
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Продажи новых автомобилей Skoda растут двузначными темпами третий месяц подряд 

Rambler News Service 35 минут назад
Продажи новых легковых автомобилей Skoda на российском рынке в марте 2018 года выросли по сравнению с мартом 2017 года на 34%, до 6,5 тыс. штук, сообщила компания.
«Мы сохраняем положительную динамику роста продаж, причем уже третий месяц подряд наблюдаем двузначный рост», — сказал глава Skoda Auto в России Ян Прохазка.
Драйверами продаж на российском рынке остаются модели Rapid (2,9 тыс. штук, рост на 29%) и Octavia (2,216 тыс. штук, рост на 15%). Компания также продала в марте 408 автомобилей Kodiaq и 240 автомобилей модели Superb.
Группа Volkswagen выпускает, в том числе, часть автомобилей Skoda для российского рынка на заводе VW в Калуге (Rapid) и мощностях группы ГАЗ в Нижнем Новгороде (Octavia, Kodiaq).
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