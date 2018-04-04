Продажи новых автомобилей Skoda растут двузначными темпами третий месяц подряд

Продажи новых легковых автомобилей Skoda на российском рынке в марте 2018 года выросли по сравнению с мартом 2017 года на 34%, до 6,5 тыс. штук, сообщила компания.

Ян Прохазка. «Мы сохраняем положительную динамику роста продаж, причем уже третий месяц подряд наблюдаем двузначный рост», — сказал глава Skoda Auto в России

Драйверами продаж на российском рынке остаются модели Rapid (2,9 тыс. штук, рост на 29%) и Octavia (2,216 тыс. штук, рост на 15%). Компания также продала в марте 408 автомобилей Kodiaq и 240 автомобилей модели Superb.