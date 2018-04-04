Продажи автомобилей Skoda в России в январе-марте выросли на 33% — до 16,9 тыс. машин

В январе-марте 2018 г. в России было продано порядка 16,9 тыс. автомобилей Skoda, что на 33% больше результата аналогичного периода 2017 г. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Российские дилеры Skoda в марте реализовали 6 тыс. 483 автомобиля — на 34% больше, чем годом ранее. По итогам первых трех месяцев 2018 г. продажи чешской марки в нашей стране составили 16 тыс. 891 машину, что на 33% выше показателя за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидером продаж марки на российском рынке в марте остается компактный лифтбэк Rapid: на этой модели остановил свой выбор 2 тыс. 904 покупателя (рост составил 29%).

«Второе место среди моделей Skoda занимает Octavia, чьи продажи составили 2 тыс. 216 единиц (плюс 15%). Реализация флагманской модели Skoda Superb выросла на 57% — до 240 машин. Кроме того, продажи внедорожника Skoda Kodiaq составили 408 автомобилей», — указано в сообщении.