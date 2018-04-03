Ещё
Еврокомиссия разрешила PPF получить 100% контроль над Skoda Transportation
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Еврокомиссия разрешила PPF получить 100% контроль над Skoda Transportation 

Прайм 1 час назад
Еврокомиссия разрешила PPF приобрести единоличный контроль над Skoda Transportation, говорится в сообщении ЕК.
Ранее в марте ФАС России одобрила ходатайство группы PPF о покупке 100% компании Skoda Transportation и получении ее российских активов.
"Европейская комиссия одобрила в рамках правил по слияниям Евросоюза предложенное приобретение группой PPF Group N. V. из Нидерландов единоличного контроля над Skoda Transportation a. s., VUKV a. s., Skoda Investment a. s. и Bammer Trade a. s., все это чешские компании, а также Jokiaura Kakkonen (JK) из Финляндии и Satacoto Ltd. с Кипра", — говорится в сообщении.
PPF — это международная финансово-инвестиционная группа, которая работает в таких областях, как, финансовые услуги, телекоммуникации, недвижимость, сельское хозяйство, биотехнологии. Skoda Transportation занимается производством, разработкой, монтажом, реконструкцией и ремонтом железнодорожных транспортных средств и транспортных средств для метро, а также трамваев, троллейбусов и электрических автобусов.
VUKV занимается разработкой, исследованиями и тестированием железнодорожных транспортных средств и их деталей. Skoda Investment работает в таких областях, как предоставление лицензий на торговую марку Skoda, а также аренды недвижимости. Bammer Trade занимается ремонтом общественного транспорта. JK работает в сфере аренды производственных мощностей. Satacoto — это холдинговая компания, которая работает, в том числе, в области производства электромоторов и генераторов.
"Еврокомиссия пришла к выводу, что предложенная сделка не вызовет опасений за конкуренцию ввиду незначительного совпадения в деятельности компаний в Европейской экономической зоне", — считает ЕК.
Прайм: последние новости
Глава Росгидромета считает, что пока рано говорить о реформе ведомства Минприроды планирует трансформировать Росгидромет в госкомпанию Кредиторы получили доступ к профилям пользователей "ВКонтакте"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО отказала в визах российским дипломатам233
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом101
Названа причина развития особо злостного рака1
Тулеев получил новую должность417
Сложный тест про изделие №212
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:35
Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
Общество
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение