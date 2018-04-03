Подписано соглашение между Банком УРАЛСИБ и Владимирской Палатой Риэлторов

Банк УРАЛСИБ выступил стратегическим партнером четвертого Владимирского форума «Недвижимость-2018: новый взгляд на рынок».

В рамках форума было подписано соглашение между операционным офисом «Владимирский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и Некоммерческим Партнерством «Владимирская Палата Риэлторов».

Стороны договорились объединять и координировать усилия, направленные на построение цивилизованного рынка недвижимости на территории Владимирской области, а также создавать комфортные условия для осуществления риэлторской деятельности и повышать ее эффективность.

Форум собрал около 500 специалистов в сфере недвижимости Владимира, а также представителей местных органов власти, глав региональных кредитных организаций, спикеров «Российской гильдии риэлторов» из других регионов.

На секциях форума обсуждались актуальные вопросы рынка недвижимости, проблемы и пути их решения, новые инструменты продаж, практики работы с клиентами и партнерами. Особое внимание было уделено психологии общения с клиентами, ораторскому искусству, ведению документооборота, юридической безопасности проведения сделок. Посетители форума смогли принять участие в «круглых столах», риэлторских поединках, мастер-классах, семинарах и тренингах.