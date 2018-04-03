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Экспорт зерна из Омской области по сравнению с 2017 годом увеличился вдвое
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Экспорт зерна из Омской области по сравнению с 2017 годом увеличился вдвое 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.
С начала 2018 года из Омской области вывезли 400,7 тыс. тонн зерна. Данные показатель вдвое выше, чем за аналогичный период 2017 года. Это в 2 раза больше по сравнению с уровнем экспорта за аналогичный период 2017 года.
При этом, около 104 тыс. тонн зерна, собранного в Омской и Новосибирских областях, были доставлены на специальных зерновых поездах. Всего с начала года было организовано 24 подобных экспресс-рейсов.
«Использование технологии «зерновых экспрессов» позволяет сократить время доставки груза в 2 раза, ускорить оборот специализированного подвижного состава, а также меньшим количеством подвижного состава перевезти больший объем груза», — сообщили в РЖД.
Напомним, что в 2017 году омские аграрии смогли собрать рекордный урожай, который до сих пор пытаются сбыть. Им удалось намолотить 3,5 млн тонн зерна.
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