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В Алнашском районе Удмуртии назначили нового прокурора
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В Алнашском районе Удмуртии назначили нового прокурора 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Им стал старший советник юстиции Илгар Пута оглы Рустамов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Илгар Пута оглы Рустамов родился в 1971 году в с. Беюк Гарамурад Кеда-бексого района Азербайджанской ССР.
С 1991 года по 1997 год учился на юридическом факультете Удмуртского государственного университета.
Принят на службу в органы прокуратуры Удмуртской Республики на должность следователя прокуратуры Шарканского района в июле 1994 года. До назначения работал помощником, заместителем прокурора Шарканского района, прокурором Юкаменского района Удмуртской Республики.
Женат, воспитывает двоих детей.
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