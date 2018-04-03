В Алнашском районе Удмуртии назначили нового прокурора

Им стал старший советник юстиции Илгар Пута оглы Рустамов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Илгар Пута оглы Рустамов родился в 1971 году в с. Беюк Гарамурад Кеда-бексого района Азербайджанской ССР.

С 1991 года по 1997 год учился на юридическом факультете Удмуртского государственного университета.

Принят на службу в органы прокуратуры Удмуртской Республики на должность следователя прокуратуры Шарканского района в июле 1994 года. До назначения работал помощником, заместителем прокурора Шарканского района, прокурором Юкаменского района Удмуртской Республики.

Женат, воспитывает двоих детей.