В 2018 году в Ярославле установят 10 новых площадок ГТО

Как сообщают в пресс-службе мэрии города, их обустроят на улицах Урицкого, Ранняя, Володарского, 8-е Марта, Чкалова, Лескова, Гоголя, Губкина, Ушакова, а также на Республиканском проезде. Также в 2018 году в Ярославле проведут капитальный ремонт на двух универсальных площадках — возле школы №72 на улице Елены Колесовой и на улице Гоголя, 3/2. В июне завершатся работы на футбольном мини-поле на стадионе «Шинник». По периметру площадки установят современное освещение, трибуны для зрителей и защитную сетку.