Ещё
В 2018 году в Ярославле установят 10 новых площадок ГТО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В 2018 году в Ярославле установят 10 новых площадок ГТО 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Как сообщают в пресс-службе мэрии города, их обустроят на улицах Урицкого, Ранняя, Володарского, 8-е Марта, Чкалова, Лескова, Гоголя, Губкина, Ушакова, а также на Республиканском проезде. Также в 2018 году в Ярославле проведут капитальный ремонт на двух универсальных площадках — возле школы №72 на улице Елены Колесовой и на улице Гоголя, 3/2.
В июне завершатся работы на футбольном мини-поле на стадионе «Шинник». По периметру площадки установят современное освещение, трибуны для зрителей и защитную сетку.
АиФ: последние новости
Виктория Скрипаль опубликовала открытое письмо в социальных сетях Как мы отдыхаем в майские праздники в 2018 году? На проспекте Толбухина в Ярославле на 10-летнюю девочку упала глыба льда
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО отказала в визах российским дипломатам244
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом93
Названа причина развития особо злостного рака1
Тулеев получил новую должность420
Сложный тест про изделие №212
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:35
Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
Общество
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение