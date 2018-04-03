Ещё
Слуцкий сравнил начало тренерской карьеры в ЦСКА с запуском орбитальной станции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Слуцкий сравнил начало тренерской карьеры в ЦСКА с запуском орбитальной станции 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий отметил, что в первые годы работы в ЦСКА общался с президентом клуба Евгением Гинером в ежедневном режиме. По его словам, разговор был сугубо профессиональным.
— Евгений Леннорович — очень занятой человек. Сказать, что в ЦСКА мы с ним очень много общались… В какой-то первый период, когда процессы запускаются, когда Евгений Леннорович сам все запускает в ручном режиме и контролирует каждый шаг, — сказал Слуцкий в интервью бывшему пресс-атташе сборной России Илье Казакову на YouTube-канале «Foot'больные люди. — Когда на орбиту уже выходит станция, он эти процессы отпускает. Первые пару лет общение было в ежедневном режиме, он помогал и контролировал запуск, прорабатывал все детали, правильно настраивал агрегат в соответствии с его ценностями
Когда он убеждается, что все функционирует, то он отпускает ситуацию и находится над процессом. Тоже самое в отношение всех структур клуба. Он воспитывает юриста Романа Юрьевича Бабаева до генерального директора. Доводит все механизмы. Наблюдает сверху и вмешивается в самые ключевые моменты. Его основная заслуга — подобрать правильных людей, настроить их в своем формате и дальше предоставить им большую свободу для самостоятельной деятельности, понимая, что люди будут делать процессы так, как он настроит.
В последние годы не было общения в таком огромном объеме, как это было в первое время. Мы поздравляем с праздниками, если вдруг у меня возникнет вопрос, я всегда могу ему позвонить и посоветоваться. И также если вдруг он захочет, я помогу. Но мы никогда не были друзьями, я всегда понимал что он мой руководитель и босс. Даже когда общались много я понимал для чего это общение происходит и с какой целью. Оно было достаточно профессиональное, ничего более.
Спорт-Экспресс: последние новости
Болельщики российских клубов проведут первые таймы матчей 24-го тура РФПЛ в тишине в память о жертвах трагедии в Кемерово "Атлетико" готов включить Савича в сделку по трансферу Дибалы "Армавир" разгромил "Академию футбола имени Понедельника" и вышел в лидеры "Юга"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО отказала в визах российским дипломатам238
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом102
Названа причина развития особо злостного рака1
Тулеев получил новую должность420
Сложный тест про изделие №212
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:35
Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
Общество
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение