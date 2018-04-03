Слуцкий сравнил начало тренерской карьеры в ЦСКА с запуском орбитальной станции

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий отметил, что в первые годы работы в ЦСКА общался с президентом клуба Евгением Гинером в ежедневном режиме. По его словам, разговор был сугубо профессиональным.

— Евгений Леннорович — очень занятой человек. Сказать, что в ЦСКА мы с ним очень много общались… В какой-то первый период, когда процессы запускаются, когда Евгений Леннорович сам все запускает в ручном режиме и контролирует каждый шаг, — сказал Слуцкий в интервью бывшему пресс-атташе сборной России Илье Казакову на YouTube-канале «Foot'больные люди. — Когда на орбиту уже выходит станция, он эти процессы отпускает. Первые пару лет общение было в ежедневном режиме, он помогал и контролировал запуск, прорабатывал все детали, правильно настраивал агрегат в соответствии с его ценностями

Когда он убеждается, что все функционирует, то он отпускает ситуацию и находится над процессом. Тоже самое в отношение всех структур клуба. Он воспитывает юриста Романа Юрьевича Бабаева до генерального директора. Доводит все механизмы. Наблюдает сверху и вмешивается в самые ключевые моменты. Его основная заслуга — подобрать правильных людей, настроить их в своем формате и дальше предоставить им большую свободу для самостоятельной деятельности, понимая, что люди будут делать процессы так, как он настроит.

В последние годы не было общения в таком огромном объеме, как это было в первое время. Мы поздравляем с праздниками, если вдруг у меня возникнет вопрос, я всегда могу ему позвонить и посоветоваться. И также если вдруг он захочет, я помогу. Но мы никогда не были друзьями, я всегда понимал что он мой руководитель и босс. Даже когда общались много я понимал для чего это общение происходит и с какой целью. Оно было достаточно профессиональное, ничего более.