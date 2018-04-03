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Месячник по благоустройству начнется в Нижнем Новгороде 5 апреля
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Месячник по благоустройству начнется в Нижнем Новгороде 5 апреля 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов подписал постановление о начале месячника по благоустройству с 5 апреля. Об этом сообщает Управление по работе со СМИ горадминистрации.
«Проверка личного состава и водооткачивающей техники завершена. Учитывая резкий приход тепла, сотрудники администраций уже приступили к наведению порядка на подведомственных им территориях. Эта работа ведется в ежедневном режиме, включая выходные», — отметил Панов.
Официально месячник продлится до 15 мая. Основную нагрузку по благоустройству возьмут на себя коммунальщики и дорожники. Кроме того, в месячнике активное участие муниципальные служащие и работники муниципальных предприятий.
К слову, в прошлом году комплексные мероприятия по приведению территории города в порядок после зимы начались 27 марта, и из-за неблагоприятной погоды продлились до 31 мая.
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