Месячник по благоустройству начнется в Нижнем Новгороде 5 апреля

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов подписал постановление о начале месячника по благоустройству с 5 апреля. Об этом сообщает Управление по работе со СМИ горадминистрации.

«Проверка личного состава и водооткачивающей техники завершена. Учитывая резкий приход тепла, сотрудники администраций уже приступили к наведению порядка на подведомственных им территориях. Эта работа ведется в ежедневном режиме, включая выходные», — отметил Панов.

Официально месячник продлится до 15 мая. Основную нагрузку по благоустройству возьмут на себя коммунальщики и дорожники. Кроме того, в месячнике активное участие муниципальные служащие и работники муниципальных предприятий.

К слову, в прошлом году комплексные мероприятия по приведению территории города в порядок после зимы начались 27 марта, и из-за неблагоприятной погоды продлились до 31 мая.