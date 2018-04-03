Россельхознадзор оштрафовал компанию «Баскин Роббинс» в Москве за нарушения в работе столовой

Управление Россельхознадзора по Москве , Московской и Тульской областям оштрафовало «Баскин Роббинс» в Москве на 100 тыс. руб. за нарушения в работе столовой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений законодательства РФ в области ветеринарии и Технических регламентов Таможенного Союза, была проведена плановая проверка АО «БРПИ» (компания Баскин Роббинс) (Москва, Огородный проезд, д. 16). В ходе проверки, при осмотре помещения столовой, обеспечивающей питание для сотрудников предприятия, управлением были выявлены нарушения Технических регламентов Таможенного союза «О безопасностипищевой продукции», «Пищевая продукция в части ее маркировки»», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в холодильнике обнаружена мясная продукция с истекшим сроком годности, хранение которой, согласно маркировке, должно осуществляться при температуре выше нуля, при этом термическое состояние на момент проверки — глубокая заморозка. В этом же холодильнике обнаружены полуфабрикаты мясные, без идентификационных признаков (этикетка, маркировка), позволяющими установить изготовителя, дату производства, условия и срок хранения. В ведомстве добавили, что в морозильном ларе с идентификацией «рыба», расположенном в производственном цехе, выявлены мясные полуфабрикаты, также не имеющие идентификационных признаков. «Продукция животного происхождения, не имеющая установленной законодательством маркировки и информации, а также продукция с истекшимисроками годности является некачественной и опасной, не может находиться в обороте, в связи с чем изъята из оборота, помещена на изолированное хранение в морозильную камеру-изолятор под контролем владельца до принятия решения о дальнейшем ее использовании, утилизации или уничтожении», — подчеркнули в пресс-службе.

Управлением АО «БРПИ» привлечено кадминистративной ответственности по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 100 тыс. руб., резюмировали в ведомстве.