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На кольце Стара-Загора — Кирова снесут незаконные ларьки
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На кольце Стара-Загора — Кирова снесут незаконные ларьки 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Промышленный район Самары очистят от незаконных киосков и гаражей. На эти цели в этом году выделят около 8 миллионов рублей. Об этом 63.ru сообщил председатель совета депутатов Промышленного района Самары Минахмет Хулиуллов.
— Торги по выбору подрядчика должны провести в ближайшее время. В список работ войдет снос гаражей во дворах, в том числе на улице Тополей, Московском шоссе, Демократической, Ташкентской. Также планируется снести киоски на улице Стара-Загора, которые расположены около торгового центра «Старозагорский на кольцевой». Но рынок пока продолжит действовать. У его владельцев есть правоустанавливающие документы, — рассказал Минахмет Хулиуллов.
Снос киосков в том числе связан с продолжением работ по благоустройству улицы Стара-Загора. Здесь обновят тротуары и газоны.
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