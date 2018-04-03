На кольце Стара-Загора — Кирова снесут незаконные ларьки

Промышленный район Самары очистят от незаконных киосков и гаражей. На эти цели в этом году выделят около 8 миллионов рублей. Об этом 63.ru сообщил председатель совета депутатов Промышленного района Самары Минахмет Хулиуллов.

— Торги по выбору подрядчика должны провести в ближайшее время. В список работ войдет снос гаражей во дворах, в том числе на улице Тополей, Московском шоссе, Демократической, Ташкентской. Также планируется снести киоски на улице Стара-Загора, которые расположены около торгового центра «Старозагорский на кольцевой». Но рынок пока продолжит действовать. У его владельцев есть правоустанавливающие документы, — рассказал Минахмет Хулиуллов.

Снос киосков в том числе связан с продолжением работ по благоустройству улицы Стара-Загора. Здесь обновят тротуары и газоны.