«Жители должны брать на себя ответственность, а не быть иждивенцами»

«Как правило, это небольшие деревянные дома, построенные 50-60 лет назад. И с учетом износа, для обслуживания подобного фонда по всем правилам и требованиям, поддержания его в нормативном состоянии необходимы очень серьезные вложения, зачастую превышающие ту сумму, которую жильцы платят за услуги ЖКХ. Не суть важно, каким путем эти дома достаются управляющим компаниям: выиграли конкурс, получили в довесок к соседним новым домам или как-то еще.

В любом случае эти объекты представляют для управляющих компаний серьезную головную боль. Поэтому качество обслуживания иногда даже хуже, чем в новых домах. Жители отмечают отсутствие элементарных услуг: не убирается двор, не моют подъезд, не вывозят мусор и так далее. Не говоря уже о более серьезных моментах, например, об устранении аварий на сетях.

Что касается электрики, то тут вообще ситуация плачевная. Дома старые, проводка была смонтирована с учетом нормативов нагрузки середины прошлого века. Однако сегодня в быту используется очень много современных электроприборов, на поддержку работы которых старые электроустановки и кабели попросту не рассчитаны. В результате на в общем-то исправной проводке из-за перегрузки происходят замыкания и пожары. Мы знаем о таких случаях в Тюмени

Вот и выходит, что единственная реальная надежда жителей таких домов на то, что их жилье наконец как можно скорее расселят и снесут. Но я бы тут отметил, что часто сами жители ведут себя по-иждивенчески: ждут, что кто-то придет и сделает все за них. Даже в вопросе привлечения к ответственности управляющих компаний, не выполняющих свои обязанности, или элементарного поддержания порядка в своем подъезде. Я по роду деятельности очень много разных подъездов в Тюмени видел, и по ним можно судить, как жители относятся к своему дому. К сожалению, у нас еще сильно представление, что все, что находится за пределами дверей квартиры, нас не касается. Людям нужно менять этот подход и брать больше ответственности на себя, не забывая при этом требовать от управляющих компаний и администрации выполнения предписанных обязанностей».