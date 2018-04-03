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Более 144 тыс. человек обратились в МФЦ с начала года для получения загранпаспорта на пять лет
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Более 144 тыс. человек обратились в МФЦ с начала года для получения загранпаспорта на пять лет 

Агентство «Москва» 1 час назад
В этом году в центры госуслуг жители обратились более 144 тыс. раз по вопросам оформления пятилетнего загранпаспорта, сообщили в пресс-службе центров госуслуг Москвы.
«К специалистам центров госуслуг с начала года жители обратились более 144 тыс. раз по вопросам оформления, консультаций и выдачи заграничных паспортов с пятилетним сроком действия. С августа 2017 г. прием документов на оформление загранпаспорта и выдачу готовых документов осуществляют сотрудники центров госуслуг», — говорится в сообщении.
Уточняется, что оформить пятилетний загранпаспорт можно в любом центре госуслуг по экстерриториальному принципу ежедневно с 8:00 до 20:00, а также во флагманском офисе — с 10:00 до 22:00. Кроме того, теперь при оформлении пятилетнего загранпаспорта по месту пребывания срок изготовления документов сократился до трех месяцев. Это значит, что любой гражданин нашей страны, находящийся в Москве, но имеющий прописку в другом регионе, может подать документы на загранпаспорт в столичном центре госуслуг и получить готовый паспорт в течение трех месяцев. Ранее эта услуга предоставлялась в срок до четырех месяцев.
Отмечается, что граждане России постоянно зарегистрированные на территории Москвы могут подать документы на оформление заграничного паспорта в любой удобный центр госуслуг города и срок предоставления услуги составит один месяц.
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