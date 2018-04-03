Линия фронта той войны пролегает в головах наших собственных детей

Вот уже скоро десять лет как я живу в Германии. А еще раньше немецкое гражданство получила моя близкая подруга. Она также родом из СССР, но, в отличие от меня, замуж вышла уже здесь, в Германии ; здесь же, родились и растут ее дети. Сейчас они уже школьники младших классов.

В последнее время она стала делиться проблемой, которая регулярно обсуждается в нашем кругу смешанных или полностью русскоязычных семей, которых в Берлине немало.

Всё чаще дети стали расспрашивать её о Второй мировой войне и о том, есть ли у них предки, которые бы в ней участвовали. А подруге есть что рассказать.

Так ее сыновья узнали, что воевал и их прапрадедушка, который был сапером, и оба прадедушки, один из них –радистом, другой — служил на флоте. Беседами дело не ограничивалась. Подруга водила детей к мемориальному комплексу в Трептов-парке, 9 мая смотрела с ними трансляции парадов с Красной площади.

И все в принципе хорошо — до того момента, пока не начинается выяснение, кто же, собственно, был врагом. А ведь врагами-то, по сути, были их прадедушки с папиной стороны.

И вот моей соотечественнице приходиться рисовать своим детям непростую картину, как другая сторона (сторона папы) пришла на землю мамы, чтобы что-то отнять, но сторона мамы их выгнала.

Да, пока ее сыновья радуются, что, как они говорят, « Россия победила». Но ведь у детей есть и немецкий папа, а ему не нравится, что его родственники получаются плохими. Он ведь тоже хочет гордиться своими предками. А тут такая подстава с этой войной.

И немецкий папа не сидит, сложа руки. И вот от детей уже можно услышать и о том, какой у них хороший немецкий прадедушка. Как он тоже геройски воевал: был летчиком, его сбили и он, бедный, пострадал, но выжил, и, наконец, вернулся и женился на прабабушке…

Итак, папа моей подруги, а с ним и другие такие же немецкие папы и мамы проводят линию, что вроде как эти прадедушки очень даже хорошие… Нет, это ведь не они сбрасывали бомбы на жилые дома, не они обрекали на мучительную смерть невинных женщин и детей!

Но дело не только в папах.

В последнее время (особенно полгода — год), в немецком обществе часто слышны жалобы о том, что оказывается, именно Германия больше всех и пострадала во Второй мировой войне, и они — немцы — якобы, и есть главные жертвы.

Последний попавшийся на глаза наглядный пример — статья в региональной газете «Neue Potsdamer Nachrichten».

Журналист с университетским образованием призывает правительство земли Бранденбург с почестями приветствовать американские войска, проходящие транзитом через регион, ввиду «исторической роли американских солдат во Второй мировой войне и тех жертв, которые они понесли, чтобы и бранденбуржцы сегодня жили свободными».

От кого же, спрашивается, американцы «освобождали» немцев во Второй мировой?

Ответ на этот вопрос читатели должны искать сами, потому что даже в немецких школах тема Войны преподается, в основном, только в рамках Холокоста, а в вопросы причин, зачинщиков и участников как-то не принято особенно углубляться.

Так в информационном поле Германии аккуратно, исподволь преподносится картинка того, что пострадавшая сторона — Германия.

Казалось бы, этот и подобные случаи сугубо внутрисемейное дело, и родители, наверное, могли бы прийти к какому-нибудь адекватному освещению семейной истории, если бы не одна проблема, далеко выходящая за пределы личных родственных взаимоотношений.

В новостях почти каждый день нам рассказывают, как агрессивные российские войска якобы ведут военные действия там-то и там-то (прямо сводки с поля брани), а Германия и США пытаются усмирить агрессора-Россию. Референдум в Крыму — только аннексия, и никак больше. Бессмертный Полк — пропагандистская акция милитариста Путина.

Дети всё это слышат, и эта информация волей-неволей у них откладывается!

В результате такого информационного давления у многих русскоязычных родителей возникает реальная проблема: как защитить своих детей от того, что они будут проецировать политическую картину, получаемую из СМИ, на события прошлого.

При этом роль СССР во Второй мировой войне не просто замалчивается, но молодое поколение целенаправленно дезинформируют. Про Советский Союз принято говорить, что там был сплошной террор и Сталин. В контексте освобождения Европы говорят в основном про США. Выходит сама победа Советского союза над Гитлеровской Германией — уже и не победа вовсе.

В описанных обстоятельствах ребенку остается воспринимать ситуацию совершенно превратно, считая агрессором СССР, а не Германию.

Как защитить наших детей и честь наших предков ото лжи? Как нам выступать на фронтах исторической памяти?

Так сложилось, что некоторые наши сограждане в силу тех или иных причин покинули Родину и переехали на постоянное или временное место жительство в Германию.

Некоторая часть из них полностью интегрировалась: сменила Родину не только телом, но и душой, даже стала в чем-то еще больше немцами, чем сами немцы.

В сети не сложно найти форумы и группы таких вот эмигрантов, где с жаром обсуждалось, что Россия — разновидность Буркина Фасо с атомной бомбой, а Красная Армия в Берлине только и делала, что мародерствовала и насиловала немок.

Однако, большая часть соотечественников, несмотря на успешную карьеру или бизнес, все-таки остались душой в России и памятью в СССР. Именно их в Берлине в шутку называют «параллельным миром».

Они приходят с цветами в Трептов-парк и к другим мемориалам Второй мировой войны, они организовывают в Германии ежегодную акцию «Бессмертный полк», они стоят в многочасовых очередях в Российское Посольство и Консульства, чтобы выполнить свой гражданский долг и проголосовать на выборах.

Они живут в Германии, но не забывают своих предков, воевавших за правое дело.

Память о них стараются передать своим детям, тем самым находясь на передовой жестокой информационной войны за сохранение правды о Великой Отечественной. И линия фронта этой войны пролегает не только в информационной повестке мировых СМИ, но и в головах наших собственных детей.