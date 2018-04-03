В участковом пункте полиции на Планетной представят отчет о работе правоохранителей

В понедельник, 23 апреля, в участковом пункте полиции, который расположен по адресу ул. Планетная, д. 11, состоится встреча начальника ОМВД России по району Аэропорт с населением. Александр Щевровский представит отчет о результатах оперативно-служебной деятельности отдела полиции. Об этом сообщили в пресс-службе окружного УВД. — Встреча начнется в 15.00. После завершения официальной части Александр Щевровский ответит на вопросы жителей, — рассказал сотрудник пресс-службы. Также на прием к руководителю районного отдела МВД можно попасть 9 апреля с 15.00 до 18.00 и 28 апреля с 10.00 до 12.00 по адресу улица Черняховского, д. 10, кабинет № 2. Предварительная запись осуществляется по телефонам: 8 (499) 155-78-69, 8 (495) 601-05-30, 8 (495) 601-05-31. (мю)