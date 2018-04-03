Советы туристам: чего нельзя покупать в аэропорту

Москва, 3 апреля — «Вести. Экономика». Близится пора отпусков, и люди начинают планировать свое путешествие. Как правило, мы путешествуем в другие страны на самолетах — это быстро и экономно. Однако, как отмечают эксперты, длительное ожидание рейса в аэропорту может привести к дополнительным тратам, которые мы не планировали и не внесли в бюджет на поездку. Ниже мы расскажем о 15 вещах, которые не стоит покупать в аэропорту. 1. Wi-Fi Возможно, вы не можете прожить без постоянных проверок своей странички в соцсетях или вам требуется постоянно проверять свою электронную почту. Но стоит отказаться от оплаты интернета в аэропортах. Аэропорты часто пользуются тем, что, войдя внутрь, вы фактически оказываетесь заложниками ситуации и не можете выбраться наружу. Поэтому, как правило, интернет в аэропорту слишком дорогой. Кроме того, скорость там очень низкая. Поэтому эксперты советуют заняться чем-то кроме проверки почты и соцсетей — это сэкономит немало денег. 2. Электронные товары

Когда вы прошли все контроли и досмотры в аэропорту, вы фактически оказываетесь в ограниченном пространстве с большим количеством магазинов. При этом вы можете совершить импульсивные покупки в киосках, где товары всегда продаются по завышенной цене. Причем цена завышена даже на такие товары, как зарядные устройства или наушники, которые в любом другом месте обошлись бы вам существенно дешевле. Однако именно эти вещи чаще всего оставляют дома, когда пакуют вещи, и соответственно их чаще всего покупают в аэропорту. Этим и пользуются продавцы, искусственно завышая цены. 3. Еда Многим кажется неплохой идея перекусить перед полетом, особенно если это длительный полет или во время полета не будут кормить. Однако еда в аэропортах редко бывает полезной и вкусной. А кроме того, как отмечают эксперты, люди едят в аэропортах, как правило, чтобы попросту убить время, а не потому, что они действительно голодны. 4. Вода и другие напитки

Сейчас в аэропортах запрещается проносить с собой воду и другие жидкости, однако опытные путешественники находят способы обойти этот запрет. Действительно, во время путешествий нам часто хочется пить, однако вода в аэропорту, как правило, очень дорогая. 5. Сувениры

Конечно, после каждой поездки нам хочется привезти сувениры. Но не стоит покупать их в аэропорту. Как правило, они продаются по завышенной цене, и те же самые сувениры можно купить в другом месте намного дешевле. Поэтому стоит позаботиться о покупке сувениров заранее, а не перед самым вылетом. Иначе вы можете потратить значительно больше денег, чем планировалось. 6. Иностранная валюта

Очень часто путешественники оказываются неподготовленными к путешествию и думают о том, чтобы купить валюту, в самую последнюю очередь. А так как в аэропорту, как правило, нет конкуренции, то путешественники оказываются опять же заложниками ситуации и вынуждены покупать валюту по тому курсу, который предлагается, без возможности выбрать что-то более выгодное для себя. 7. Подушки под шею Если вы хотите купить подушку под шею перед долгим перелетом, важно в первую очередь тщательно проверить ее качество. Дело в том, что вы, скорее всего, вряд ли вернетесь в этот киоск с требованием обменять некачественный товар или вернуть деньги, и продавцы этим пользуются. Кроме того, важно понимать, что, как и все товары в аэропорту, подушки также продаются по завышенной цене. Поэтому лучше о покупке такой вещи позаботиться заранее. 8. Лекарства

Вы чувствуете тошноту во время полета? Вас укачивает? Конечно, вы можете купить лекарства от укачивания перед самым вылетом. Но стоит учесть, что в аптечных киосках в аэропорту может не быть подходящих вам средств. Ну, и как со всеми остальными товарами, заплатить вам придется намного больше. Поэтому о покупке всех необходимых медикаментов лучше позаботиться заранее. 9. Аренда автомобиля

Опытные путешественники советуют позаботиться об аренде автомобиля, до того как вы прибыли в место назначения. Дело в том, что если вы захотите взять автомобиль в аренду прямо в аэропорту, то, во-первых, вам придется долго ждать. Во-вторых, ваш выбор может оказаться очень ограничен. А в-третьих, цена опять же будет завышена. 10. Багаж

Вы накупили слишком много товаров, и их некуда складывать? Вы хотите купить дополнительный чемодан в аэропорту? Опытные путешественники советуют не делать этого, так как, во-первых, вы можете получить товар с низким качеством, а во-вторых, существенно переплатить. 11. Печатные материалы

Впереди длительный перелет, и вы хотите занять себя чем-то во время путешествия. Чтение — неплохой способ занять себя во время перелета, однако не стоит покупать книжки или газеты в аэропорту, так как, по мнению опытных путешественников, вы переплатите за развлечение в течение короткого периода времени. Лучше взять книгу из дома или воспользоваться книжным обменом, который есть во многих аэропортах. 12. Шоколад

Шоколад — это вкусно и очень полезно для работы мозга, однако не стоит покупать его в аэропорту, а особенно в магазинах duty-free. Взгляните на цены и посчитайте — вы переплачиваете в два, а то и в три раза. 13. Алкогольные напитки

Существует популярный миф о том, что вы экономите деньги, когда покупаете алкогольные напитки в магазинах duty-free, так как они продаются там без соответствующих налогов. Однако магазины все равно завышают цены на них, и экономия зачастую оказывается мифом. 14. Косметика и духи

Прежде всего опытные путешественники предупреждают, что косметика и духи, которые продаются в магазинах duty-free, могут оказаться подделкой. Причем даже сам продавец может на знать, что продает подделанный товар. Именно поэтому путешественники советуют покупать подобные товары напрямую у производителя в магазине, которому вы доверяете. 15. Парковочное место

Если вы задумываетесь о долгосрочной парковке, то стоит внимательно посмотреть на цены и посчитать, во сколько вам обойдется. Как правило, долгосрочная парковка обходится очень дорого, поэтому эксперты советуют поискать частные парковки недалеко от аэропорта. Они могут быть расположены подальше, но в итоге вам обойдется это существенно дешевле, чем аренда парковочного места у аэропорта.