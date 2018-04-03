Паводок в Костромской области начнется во второй половине апреля

Лед на костромских реках становится все более тонким и опасным. Теплая погода и колебание уровня воды разрушают его. Толщина порой составляет всего 13 сантиметров, сообщает пресс-служба губернатора.

Выходя на весенний лед, вы рискуете не вернуться домой. Нарушителям, которые все же выйдут на ледовый покров в запрещенных местах, грозит штраф в размере 1 тысячи рублей.

Активное таяние льда и снега заставляет районы все более активно готовиться к паводку. Повсеместно проходят проверки готовности сил и средств к безаварийному пропуску паводковых вод. Как оказалось, некоторые муниципалитеты направили искаженную информацию о том, какие мероприятия они провели для этих целей. Ложь помогли выявить рабочие выезды специалистов.

От глав муниципалитетов потребовали устранить все недочеты в кратчайшие сроки.

У нас сейчас в активной фазе проводятся проверки муниципальных образований. Непосредственно на месте смотрим, какие силы и средства готовы для применения в случае паводка. Нас интересует не просто наличие необходимых ресурсов и техники, но и ее исправность, наличие топлива. В тех муниципальных образованиях, где были выявлены недостатки, с привлечением органов прокуратуры будем добиваться полного исполнения всех требований и мер, чтобы не пострадали люди, и населенные пункты были защищены в полном объеме, — прокомментировал начальник управления региональной безопасности Александр БЕЛОЗЕРОВ

Начальник костромского гидрометцентра Екатерина Яцкая отметила, что запасы воды в снеге, который еще лежит на территории региона, превышают средние многолетние значения. Но почва сильно не промерзала, поэтому паводок может пройти без ЧП.

Паводок в регионе прогнозируется на 2-3 декаду апреля.