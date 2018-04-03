Директор ООО «Танн Невский» представит Псковскую область на собрании Ассоциации европейского бизнеса 

В Санкт-Петербурге 4 апреля пройдет ежегодное Генеральное собрание членов Северо-Западного регионального комитета АЕБ, в котором примут участие более 70 топ-менеджеров компаний, являющихся членами Ассоциации европейского бизнеса. Как сообщает портал ОЭЗ «Моглино», в рамках мероприятия состоится презентация инвестиционных предложений Псковской области и индустриальной площадки псковской особой экономической зоны. От имени работающего в регионе иностранного бизнеса выступит генеральный директор ООО «Танн Невский» Ярмо Варьосалми. Ассоциация европейского бизнеса — основной представитель интересов иностранных инвесторов в Российской Федерации. Представительство АЕБ в Санкт-Петербурге объединяет более 120 компаний, которые в том числе одни из крупнейших инвесторов в Северо-Западном федеральном округе. ООО «Танн Невский» занимается полиграфической деятельностью и специализируется на производстве ободковой бумаги. Предприятие входит с состав австрийского холдинга ТРИРЕНБЕРГ ХОЛДИНГ АГ. В Пскове завод работает с сентября 2011 года. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».