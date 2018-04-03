Ещё
Директор ООО «Танн Невский» представит Псковскую область на собрании Ассоциации европейского бизнеса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Директор ООО «Танн Невский» представит Псковскую область на собрании Ассоциации европейского бизнеса 

Псковская губерния 1 час назад
В Санкт-Петербурге 4 апреля пройдет ежегодное Генеральное собрание членов Северо-Западного регионального комитета АЕБ, в котором примут участие более 70 топ-менеджеров компаний, являющихся членами Ассоциации европейского бизнеса. Как сообщает портал ОЭЗ «Моглино», в рамках мероприятия состоится презентация инвестиционных предложений Псковской области и индустриальной площадки псковской особой экономической зоны. От имени работающего в регионе иностранного бизнеса выступит генеральный директор ООО «Танн Невский» Ярмо Варьосалми. Ассоциация европейского бизнеса — основной представитель интересов иностранных инвесторов в Российской Федерации. Представительство АЕБ в Санкт-Петербурге объединяет более 120 компаний, которые в том числе одни из крупнейших инвесторов в Северо-Западном федеральном округе. ООО «Танн Невский» занимается полиграфической деятельностью и специализируется на производстве ободковой бумаги. Предприятие входит с состав австрийского холдинга ТРИРЕНБЕРГ ХОЛДИНГ АГ. В Пскове завод работает с сентября 2011 года. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
Псковская губерния: последние новости
Виталий Голиков может возглавить ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Плохой/хороший полицейский Из 366 школьных автобусов только 15 используются только для перевозки детей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО отказала в визах российским дипломатам249
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом93
Названа причина развития особо злостного рака1
Малышева вызвала гнев телезрителей72
Сложный тест про изделие №212
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:35
Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
Общество
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение