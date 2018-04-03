В Техасе афроамериканку и сторонницу Клинтон, которая незаконно проголосовала на выборах президента, посадили в тюрьму на 5 лет

Хиллари Клинтон. 28 марта суд США вынес суровый приговор чернокожей избирательнице Кристал Мэйсон, которая признана виновной в преступлении, подрывающем основы демократии. Женщина проголосовала на последних президентских выборах, хотя не имела права это делать из-за непогашеной судимости. Сама Мэйсон и ее защита утверждают, что она воспользовалась своими политическими правами лишь «по простоте душевной» и вследствие юридической безграмотности. Афроамериканка также уверена, что власти ей мстят за ее политические пристрастия — Мэйсон голосовала за кандидата от Демократической партии

Американская Фемида назначила Кристал Мэйсон наказание в виде пяти лет лишения свободы за незаконное голосование в 2016 году, сообщает

WREG.com. Тогда в стране проводились президентские выборы, на которых за Клинтон проголосовало на 2 миллиона больше избирателей, чем за ее соперника Дональда Трампа . Тем не менее, победу одержал Трамп, которому отдало предпочтение

большинство выборщиков

43-летняя Кристал Мэйсон провела за решеткой три года из пяти, полученных ею в 2011 году по приговору суда, который признал ее виновной в мошенничестве с налоговыми выплатами. К моменту проведения выборов в ноябре-декабре 2016-го женщину освободили условно-досрочно, но трехлетний срок надзора за осужденной еще не истек (Мэйсон также должна была выплатить 4,2 млн долларов компенсации). Между тем в Техасе действует закон, согласно которому граждане с непогашеной судимостью лишены избирательных прав.

Таким образом, Кристал Мэйсон, явившись по настоянию матери в ноябре 2016 года на избирательный участок, грубо нарушила закон. Информация об этом была передана в прокуратуру округа Таррант. А в феврале 2017 года помощники шерифа арестовали Кристал, когда она пришла отмечаться в надзорный орган, пишет

Fort Worth Star-Telegram

В ходе разбирательства подсудимая пыталась убедить участников процесса, что просто не знала о действующем запрете голосовать, и ее об этом никто не предупредил. «Она голосовала от чистого сердца. Я не думаю, что ее стоит за это сажать в тюрьму», — сказал адвокат обвиняемой Уоррен Джон.

Отметим, что Мэйсон во время процедуры голосования был выдан так называемый временный бюллетень. Его получают те, кто не может показать удостоверение личности, но при этом хочет проголосовать. Такой же бюллетень выдают в случае, когда избиратель указывает о себе устаревшие или ошибочные сведения, или же голосоющего не могут найти в списках избирателей (как в случае с Мэйсон). Голоса, полученные по временным бюллетеням, проходят дополнительную проверку и не обязательно будут посчитаны. Таким образом, Мэйсон фактически судили за само желание голосовать, а не за «фальсификацию результатов выборов».

Тем не менее, при получении временного бюллетеня Мэйсон расписалась в документе, в котором содержится предупреждение о том, что осужденные лица лишаются права голосовать. На основании этой росписи Кристал и уличили в совершении преступления. Адвокат Уоррен Джон при этом утверждает, что его подзащитная просто не прочитала толком бумагу, которую подписывала. Защитник уже обжаловал приговор, посчитав его возмутительным.

Сама афроамериканка Кристал Мэйсон считает, что подверглась преследованию со стороны государства по политическим мотивам, поскольку она отдала свой голос за Хиллари Клинтон. При всей курьезности таких предположений стоит отметить, что во время избирательной кампании 2016 года кандидат в президенты США Дональд Трамп неоднократно говорил, что она сопровождается фальсификациями против него. А после своей победы Трамп добавил, что политические мошенники украли у него множество голосов избирателей. Впрочем, каких-либо доказательств этого новоиспеченный глава государства не привел.

Ранее в округе Таррант за аналогичное преступление судили 37-летнюю мать четырех детей Розу Марию Ортегу, которая эмигрировала в США после того, как выиграла грин-карту. Многодетную женщину приговорили к восьми годам лишения свободы за незаконное голосование на выборах президента 2012 года и незаконное участие в последнем туре праймериз Республиканской партии в 2014 году.

Добавим, что в США на последних президентских выборах права голоса были лишены 6 миллионов уголовников. Из них около 500 тысяч человек проживает в Техасе.

Со слов директора правозащитной организации The Sentencing Project Марка Мауэра, законы отдельных штатов, регулирующие избирательные права осужденных, настолько разнообразны, что в них путаются даже чиновники, которые дезинформируют граждан относительно наличия у них возможности проголосовать.

Среди афроамериканцев доля тех, кто лишен избирательных прав, может быть в несколько раз выше, чем среди других этнических групп. Это связано с тем, что и в тюрьму чаще попадают чернокожие граждане.