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Госдума приняла закон о невозвратных билетах на поезда
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Госдума приняла закон о невозвратных билетах на поезда 

RT на русском 1 час назад
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении невозвратных билетов на поезда дальнего следования. Соответствующие изменения вносятся в «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации». Согласно документу, пассажир сможет вернуть такой билет, только если он опоздал на поезд из-за болезни или несчастного случая, а также из-за внезапной болезни члена семьи, совместно следующего с пассажиром, и смерти члена семьи. При этом все эти случаи должны быть подтверждены документами.
Также предусмотрен возврат в случае отмены или задержки отправления поезда либо непредоставления пассажиру места, указанного в билете.
Предполагается, что законопроект вступит в силу 1 января 2019 года. До этого его должен одобрить Совет Федерации и подписать президент.
RT на русском: последние новости
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