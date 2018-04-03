Госдума приняла закон о невозвратных билетах на поезда

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении невозвратных билетов на поезда дальнего следования. Соответствующие изменения вносятся в «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации». Согласно документу, пассажир сможет вернуть такой билет, только если он опоздал на поезд из-за болезни или несчастного случая, а также из-за внезапной болезни члена семьи, совместно следующего с пассажиром, и смерти члена семьи. При этом все эти случаи должны быть подтверждены документами.

Также предусмотрен возврат в случае отмены или задержки отправления поезда либо непредоставления пассажиру места, указанного в билете.