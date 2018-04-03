Новая сыроварня «Ройгас В. В.» начнет работу в Истринском районе в конце этого года

Фермер Валерий Ройгас запустит новую сыроварню в Истринском районе Московской области в конце 2018 года, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин

В 2014 году решением Конкурсной комиссии министерства фермеру Валерию Ройгас был предоставлен первый грант в размере 14,3 миллиона рублей. На средства гранта он построил современную ферму на 100 голов КРС с оборудованием для содержания животных, дойный цех, телятник, а также приобрел 26 нетелей

— Андрей Разин.

Разин отметил, что на данный момент на ферме содержат 125 голов КРС, 68 из которых дойное стадо сычевской и черно-пестрой

породы. Также в хозяйстве есть птичник, в котором содержат порядка двух тысяч голов птицы. В собственности Ройгаса 205 гектаров земель сельскохозяйственного назначения, 230 гектаров в аренде. В прошлом году на ферме было произведено 5,2 тонны мяса, 381 тонна молока на сумму более 25 миллионов рублей.

Министр добавил, что в прошлом году фермер получил еще один грант. Он составил 19 миллионов рублей. Средства пошли на приобретение модульной сыроварни мощностью 800 килограммов сыра в сутки.

В этом году он планирует повторно участвовать в конкурсе по получение гранта на развитие семейной животноводческой фермы и в два раза увеличить поголовье дойного стада

— Андрей Разин.

Он также отметил, что крестьянское хозяйство «Ройгас» расположено недалеко от деревни Лобаново Истринского района и входит в кооператив «Усадьба Поседкино».