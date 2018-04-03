«Дело Магомедовых — напоминание, что неприкасаемых нет»

«Говорить, что на карьере Дмитрия Медведева арест братьев Магомедовых может поставить крест — чересчур сильное утверждение. Но это в любом случае ясный знак того, что перед инаугурацией президент намерен решить некоторые проблемы с олигархами. Тем более, дело Магомедовых связано с госзаказами, со строительством спортивных объектов в преддверии чемпионата мира по футболу, с выводом денег в офшор. Можно строить гипотезы, что арест совладельцев „Суммы“ — намек на Медведева или Дворковича. Но я полагаю главными два других факта.

Во-первых, здесь видится желание показать другим олигархам и чиновникам их место. Такого рода тенденция действительно существует, и, по-видимому, сохранится и после инаугурации. Добавим сюда еще и трагедию в Кузбассе, пожар в кемеровском торговом центре, после которого Владимир Путин в очередной раз подтвердил принцип об отсутствии неприкасаемых, подтвердил, что за свои поступки будут отвечать любые лица независимо от должности, звания и наличия капитала. Во-вторых, насколько я знаю, оперативная разработка Магомедовых шла уже почти год, это не разовая, неожиданная акция. Несколько раз силовики предпринимали попытки решить их вопрос, но братья все время „исчезали“, летали в Штаты, в другие места, когда им пытались предъявить обвинение. А тут все совпало одному к одному.

Безусловно, разработки есть и на других сильных мира всего, просто нужна была доказательная база. Не сомневаюсь, в ближайшее время мы увидим реализацию этих разработок и в отношении других олигархов. Но теперь это будет не „компанейщина“, а серьезная реализация следственными органами соответствующего материала.

И, наконец, возвращаясь к будущей инаугурации, за которой последует отставка действующего кабмина, ослабнут позиции всех чиновников высшего звена. Дело Магомедовых — это, с одной стороны, подготовка к формированию нового правительства, а с другой — продолжение линии на „национализацию элит“, как сказал в свое время Путин. В будущем я вижу реализацию разработок конкретных крупных чиновников и бизнесменов. И следствие может выявить и привлечь к ответственности и тех чиновников, которые оказывали поддержку Путину».