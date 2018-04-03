С июня в России больше не будет неименных сберкнижек

С 1 июня 2018 года в стране будет отрегулирован порядок обращения именных сберегательных сертификатов, предназначенных для физлиц и предпринимателей, а также депозитных сертификатов, предназначенных для юрлиц, благодаря чему исчезнет норма о действии данных сертификатов на предъявителя.

Соответствующий законопроект 3 апреля Госдума приняла во втором чтении. Согласно документу, по именным сберегательным и депозитным сертификатам процентная ставка не может быть изменена в одностороннем порядке. Вклады, удостоверенные сберегательными сертификатами, как и вклады физических лиц, подлежат включению в систему обязательного страхования вкладов.