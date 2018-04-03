С июня в России больше не будет неименных сберкнижек 

С 1 июня 2018 года в стране будет отрегулирован порядок обращения именных сберегательных сертификатов, предназначенных для физлиц и предпринимателей, а также депозитных сертификатов, предназначенных для юрлиц, благодаря чему исчезнет норма о действии данных сертификатов на предъявителя.
Соответствующий законопроект 3 апреля Госдума приняла во втором чтении. Согласно документу, по именным сберегательным и депозитным сертификатам процентная ставка не может быть изменена в одностороннем порядке. Вклады, удостоверенные сберегательными сертификатами, как и вклады физических лиц, подлежат включению в систему обязательного страхования вкладов.
Договором банковского вклада может быть предусмотрена выдача именной сберегательной книжки. Если же кредитная организация обладает лицензией без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц, то ей разрешено выпускать только депозитные сберегательные сертификаты. Условия выдачи и порядок обращения данных именных ценных бумаг должны будут соответствовать требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России.