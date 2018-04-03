Волонтеры Зимней универсиады-2019 пройдут обучение английскому языку

В течение года им предстоит пройти углубленную образовательную программу и сдать итоговое тестирование на знание английского языка.

Накануне стартовал первый этап обучения волонтеров Студенческих игр английскому языку. Начать изучение иностранного языка с «нуля» или повысить свой уровень владения английским волонтеры Зимней универсиады-2019 смогут с помощью онлайн-курсов в одной из крупнейших международных виртуальных школ. На сегодняшний день в ней обучается более 46 000 пользователей из 50 стран мира.

Прежде чем приступить к обучению волонтеры Зимней универсиады-2019 должны пройти вступительный тест, с помощью которого определяются их языковые навыки. Затем каждому участнику предоставляется доступ к индивидуальной образовательной программе, учитывающей уровень владения иностранным языком. Онлайн-курсы доступны для участников 24 часа в сутки 7 дней в неделю с любого устройства, подключенного к сети Интернет, пояснил заместитель руководителя АНО «Дирекция Красноярск 2019» Константин Гуреев: «Преимущество этой системы в том, что волонтеры могут сами выбирать удобное время обучения, работать по собственному графику. При этом постоянно ведется наблюдение, насколько активно и успешно обучающиеся выполняют задания. Ежемесячно проводится контрольный срез, и мы можем фиксировать результаты каждого ученика».

Для волонтеров Зимней универсиады-2019 крайне важно умение выстраивать коммуникации, подчеркнул Константин Гуреев: «Конечно, знание иностранного языка необходимо. Но главное — это мотивация. Если есть желание, многие навыки можно улучшить, научиться. Каждого волонтера Студенческих игр будут учить общаться с иностранцами».

Сейчас доступ к углубленному годовому курсу получили первые 300 добровольных помощников Зимней универсиады-2019. Еще 1500 человек присоединятся к обучению в сентябре. Остальные добровольцы смогут пройти ускоренный курс, старт занятий намечен на декабрь 2018 года. Планируется, что в итоге все 5 000 волонтеров, которые будут задействованы в проведении Студенческих игр, пройдут обучение английскому языку в соответствии с кругом предполагаемых обязанностей. Для волонтеров, которые будут регулярно общаться с иностранными делегатами, предусмотрен расширенный курс. Добровольные помощники Зимней универсиады-2019 на позициях, где не планируются частые контакты с иностранцами, пройдут ускоренное обучение.