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ОНФ добивается прекращения незаконной вырубки леса в Ивановской области
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ОНФ добивается прекращения незаконной вырубки леса в Ивановской области 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
На данный момент вырублено более 12,5 тысячи кубометров древесины.
"Жители рассказали, что активно лес вдоль реки начали вырубать в конце 2017 года. Эти места являются местами отдыха для населения, сбора грибов и ягод. Собственник уверяет, что очищает принадлежащую ему территорию для дальнейшего создания на ней животноводческого комплекса", — рассказал руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Владимир Избалыков.
Представители ОНФ обратились в прокуратуру, которая направила в суд исковое заявление с требованием признать недействительным образование данного земельного участка, истребовать его из чужого незаконного владения, снять с кадастрового учета и исключить из государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
По итогам рассмотрения дела суд наложил арест на участок и запретил ведение хозяйственной деятельности. Несмотря на это незаконная вырубка леса продолжается, поэтому ОНФ обратится в прокуратуру повторно.
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