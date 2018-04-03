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С 15 апреля в регионе вводятся ограничения на рыболовство
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С 15 апреля в регионе вводятся ограничения на рыболовство 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В период с 15 апреля по 15 июня, в период нереста рыбы, правилами рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна на водоемах Ярославской области установлены запрет на промышленное рыболовство и ограничения на любительское. Меры по пресечению браконьерства и сохранению биоресурсов обсудили на заседании рыбохозяйственного совета в Правительстве региона.
— Органами исполнительной власти разработан и успешно реализуется комплекс мер по охране водных биоресурсов в период нереста, — сказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. — В прошлом году была создана новая межведомственная система взаимодействия, что позволило повысить эффективность работы в два раза. Сейчас в преддверии нерестового сезона необходимо так же максимально четко определить направления совместной деятельности, чтобы в столь же эффективном режиме пройти самый сложный период охраны биологических ресурсов.
Как отметил Роман Колесов, высокий уровень межведомственного взаимодействия позволил максимально расширить географию надзорных мероприятий. В 2017 году только за первые десять дней с момента введения ограничений рыболовства было проведено 198 рейдовых мероприятий, возбуждено 12 уголовных дел, составлено 56 протоколов об административных правонарушениях, 21 протокол на лиц, осуществлявших торговлю рыбой в неустановленных местах. В целом за период нереста проведено 770 межведомственных рейдов, выявлено 795 нарушений, составлено 842 протокола об административных правонарушениях, возбуждено 33 уголовных дела.
— Рыбодобывающим организациям даны рекомендации по усилению охраны промысловых участков, включая проведение регулярных рейдов совместно с органами рыбоохраны, внутренних дел, водной полицией, инспекторами департамента, — сообщил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. — На период нереста запрещена выдача ветеринарно-сопроводительных документов на свежую речную рыбу. Таким образом, любая торговля ею в это время является незаконной. В случаях выявления данных фактов необходимо сообщать о них в муниципальную административную комиссию.
Для любителей введены ограничения по зонам ловли рыбы, а также по орудиям добычи. Кроме того, в период нереста запрещено передвижение по рекам, озерам, водохранилищам и их притокам на маломерных и прогулочных судах с применением моторов.
В целях пресечения браконьерства в усиленном режиме будут проходить инспекционные проверки и рейды, особенно в районах мест нереста рыбы. Нарушителей ждет штраф за каждый пойманный экземпляр. Браконьеров с сетями — уголовная ответственность. Помимо этого, придется возместить причиненный ущерб. Сумма рассчитывается исходя из утвержденных такс за каждый экземпляр рыбы независимо от размера и веса.
Жители региона могут сообщить о фактах браконьерства по телефонам горячей линии:
(4852) 32-21-55 — Ярославский межрегиональный отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Ярославской и Вологодской (Череповецкий район) областям Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству;
(4852) 78-61-68 — департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.
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