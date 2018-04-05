К операции «Нерест» готовы

На состоявшемся 3 апреля в правительстве области расширенном заседании регионального рыбохозяйственного совета в целях сохранения рыбных запасов и их рационального использования был выработан ряд согласованных решений по управлению рыболовством и водными биологическими ресурсами области на период предстоящего весеннего нереста.

«Сохранение природных запасов и противодействие браконьерству невозможны без тесного межведомственного взаимодействия, — отметил председатель областного рыбохозяйственного совета — заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов . — Совместная работа различных ведомств и общественников принесла весомые, эффективные результаты в прошлом, 2017 году. Нам удалось наладить данную работу в режиме реального времени. Межведомственное взаимодействие помогло охватить надзором гораздо больше территорий водных объектов, грамотно распределить силы и средства уполномоченных органов. Так же мы будем действовать и на этот раз».

Ловить запрещается

С 15 апреля по 15 июня «Правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна» устанавливается запрет для промышленного рыболовства. Для рыболовов-любителей тоже вводятся ограничения. Так, в Рыбинском водохранилище со всеми притоками нельзя удить рыбу с 15 апреля по 1 июня. В озере Неро — с 20 апреля по 29 мая. В Плещеевом озере — с 20 апреля по 9 мая, с 25 мая по 13 июня и с 15 ноября по 24 декабря. На всех остальных водоёмах области с распаления льда по 10 июня разрешён лов одной поплавочной удочкой с берега вне мест нереста с общим количеством крючков не более 2 штук на одного гражданина.

Кроме того, в период нереста запрещено движение по руслам нерестовых рек, озёрам и водохранилищам на всех видах маломерных моторных плавсредств.

«Период размножения — важный этап в жизни любого существа на планете. Это относится и к рыбе, которая нерестится на мелководьях наших водоёмов, — подчеркнул в своём выступлении директор регионального департамента окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков . — Любой хороший хозяин, думающий о будущем, никогда не станет истреблять свой основной капитал — крепких производителей, будь то домашний скот либо объекты охоты или рыболовства. В качестве примера возьмём типичного обитателя наших водоёмов — щуку. Каждый раз, когда браконьер вылавливает 1 зубастую хищницу среднего веса в 2−3 кг, с учётом промыслового возврата от икры, наши с вами водоёмы через 3 года недополучают 30 отпрысков щуки, каждый из которых, в свою очередь, мог бы дать потомство».

Браконьерам — бой Члены рыбохозяйственного совета отметили повышение результативности работы в рамках межведомственного взаимодействия в 2017 году по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет. Органами рыбоохраны было проведено 369 рейдов, во время которых выявлено 327 административных правонарушений. 26% из них были совершены в Рыбинском муниципальном районе, 14% — в Переславском, 13% — в Пошехонском, 12% — в Угличском, 10% — в Ростовском, 9% — в Брейтовском. В остальных муниципальных районах Ярославской области число выявленных правонарушений — менее 7%. Сумма наложенных административных штрафов составила 601 тысячу рублей.

В рамках оперативно-профилактических мероприятий «Нерест», организованных УМВД России по Ярославской области и Северным линейным управлением МВД России на транспорте, было пресечено 356 фактов браконьерства, проведено 1027 рейдов, составлен 151 протокол об административных правонарушениях и возбуждено 99 уголовных дел по фактам незаконной добычи и вылова природных ресурсов.

Было изъято 89 браконьерских сетей общей площадью 27 тысяч кв. метров, 15 маломерных транспортных средств. Из запретных орудий лова спасены 344 рыбы. В территориальные органы МВД России направлены 11 материалов с признаками уголовного преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ.

В период нереста было выявлено и изъято 140 кг незаконно реализуемой рыбы, более 20 нарушителей привлечены к административной ответственности.

В этом году с началом нереста на реки области опять выйдут межведомственные группы в составе специалистов департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, инспекторов рыбоохраны, сотрудников полиции, ГИМС ГУ МЧС России по Ярославской области, внештатных общественных инспекторов рыбоохраны. На этот раз для реализации схемы взаимодействия будут задействованы более 250 сотрудников уполномоченных органов, 54 плавательных средства, около 130 единиц автотранспорта.

Населению региона о запретах и ограничениях рыбной ловли в нерестовый период расскажут внештатные инспекторы рыбоохраны, печатные издания районов, информация, размещённая на сайте департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, а также на сайтах районных администраций.

Рыба без документов

Выполнение планов по охране рыбопромысловых участков, регулярные рейды и совместное патрулирование с сотрудниками рыбоохраны, органов внутренних дел, водной полиции, инспекторами и иными службами поспособствует значительному снижению уличной продажи свежей рыбы, выловленной в период нереста, уверены члены рыбохозяйственного совета.

Особое внимание в этот раз решено уделить не только борьбе с браконьерством, но и пресечению фактов незаконной торговли речной рыбой из местных водоёмов. На период нереста будет введён запрет на выдачу ветеринарно-сопроводительных документов на свежую речную рыбу.

«На мой взгляд, надо больше внимания уделять повышению экологической культуры жителей региона, — считает Дмитрий Пеньков. — К сожалению, до сих пор некоторые люди не видят ничего зазорного в том, чтобы купить во время нереста выловленную браконьерами щуку или судака. Главное во время нереста — не собрать как можно больше протоколов и штрафов, а сохранить рыбу в реках и озёрах, сберечь природные богатства Ярославской области для наших потомков».