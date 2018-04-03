В Петербурге профилактика наркомании утонула в бюрократии

О том, что каждый петербургский муниципалитет должен в меру своих сил бороться с наркоманией, знают единицы. Между тем, муниципалы печатают листовки, приводят в школы лекторов, организуют спектакли и концерты, призванные показать юным жителям МО, что наркотики — это очень плохо. Эффективны ли эти мероприятия, вопрос спорный. Профилактика — вообще область неизученная. Но тем не менее, качество проводимых мероприятий нередко оказывается ниже всякой критики.

Когда старшеклассникам показывают презентации, выполненные в программе PowerPoint, которой нынче владеет каждый ученик младшей школы, такой подход заведомо воспринимается как халтура. Однако это тоже стоит денег, причем бюджетных.

Корреспондент «РГ» проанализировала бюджеты 85 муниципалитетов и обнаружила, что на профилактику наркомании там заложено 12 миллионов 948 тысяч рублей. Вообще-то, в Петербурге 111 муниципальных образований, но 26 до сих пор не опубликовали бюджеты на своих официальных сайтах. А ведомственные программы — документы, в которых написано, что именно будет сделано на бюджетные деньги, — и вовсе разместили меньше половины муниципальных образований.

Причем, цифры иногда не совпадают. Так, в МО «Владимир-ский» в бюджете на профилактику наркомании заложено 223 тысячи рублей. При этом в ведомственной программе фигурируют уже 806 тысяч рублей. По 400 тысяч муниципалитет готов выложить за два профилактических квеста, а на оставшиеся деньги чиновники планируют сводить 60 детей в Музей гигиены.

Фирмы, которые получат право рассказывать детям о вреде наркотиков, определяют через госзакупки. Правда, многие муниципалитеты не ищут конкретную организацию или предпринимателя, занимающегося антинаркотическими лекциями. Они заключают контракты с подрядчиками, готовыми организовать абсолютно все мероприятия, от народных гуляний до «Зарницы». Например, МО «Звездное» заключило контракт на 9 миллионов рублей с фирмой «Орион». Профилактике наркомании в нем посвящено два из 47 мероприятий, их цена — 500 тысяч рублей. К слову, фирма «Орион» специализируется на проведении концертов и других развлекательных мероприятий. Согласно выписке из УФНС, эта контора также занимается торговлей, пошивом одежды, ремонтом техники. Ни единого пункта, связанного с медициной или психологией.

Кстати, «Орион» выиграл аналогичный контракт и в МО «Парголово» на 8 миллионов 127 тысяч рублей. Из этой суммы непосред-ственно на профилактику наркомании выделено 630 тысяч рублей. На эти деньги фирма должна организовать девять мероприятий в местных школах. В программе — просмотр фильма о вреде наркотиков, демонстрация химических опытов, беседа и раздача листовок. В техническом задании до мельчайших подробностей описано, какими должны быть микшерный пульт, сабвувер и плотность бумаги для листовок, но ни строчки не сказано о содержании. Из техзадания непонятно, кто будет обсуждать с детьми фильмы. В списке ни психолога, ни нарколога, зато обязательно должны быть звукооператор, администратор и фотограф. Последнему нужно сделать снимки, которыми победитель контракта отчитается перед муниципалитетом о проведенной акции.

Фотограф, кстати, — главное лицо на всех подобных мероприятиях. В описаниях ведомственных программ встречаются глобальные цели, вроде формирования у детей стойкой неприязни к наркотикам и прививания им здорового образа жизни, но по факту на первом месте стоит отчет, поэтому неважно, кто говорит с детьми и что им рассказывает, главное, чтобы в муниципалитете в течение 10 дней после завершения мероприятия был диск с фотогалереей.

Из года в год муниципалитеты платят деньги за одни и те же мероприятия. Так, ведомственная программа МО «Оккервиль» практически полностью копирует прошлогоднюю. Точно так же в планах две акции и одна тематическая игра, совпадают даже названия. Разница лишь в том, что в прошлом году вся эта профилактика стоила 298 тысяч рублей, а в этом — 350.

Сколько тратить на профилактику, в каждом муниципалитете решают сами. Наибольшие траты у МО «Гражданка» — 1 миллион 120 тысяч. На эти деньги в школах проведут 50 мероприятий и напечатают 2 тысячи листовок. Меньше всего в Репино — 3 тысячи рублей, эту сумму планируется потратить на конкурс антинаркотических плакатов среди молодежи.

В целом же на профилактику муниципалитеты выделяют 80-120 тысяч рублей каждый на год.

Причем в списке мероприятий ведомственных программ встречаются такие экзотические пункты, как обеспечение работы бегущей строки, предупреждающей о вреде наркотиков. А располагается эта бегущая строка не в школе, не на площади, а в здании муниципалитета. Сколько петербургских подростков в принципе знают, в каком МО они проживают и сколько из них на досуге ходит в администрацию? Вопросы из разряда риторических.

И можно было бы махнуть рукой и сказать, что муниципалы проводят эти мероприятия из благих побуждений и в силу своих возможностей, но беда в том, что в Петербурге с каждым годом обостряется проблема наркотиков в подростковой среде. По словам начальника отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Ольги Качановой, в прошлом году было зафиксировано 78 случаев, когда подростков ловили за хранение наркотиков, а в 66 эпизодах были выявлены несовершеннолетние дилеры.

Сейчас в школах Петербурга ведется добровольное тестирование подростков на наркотики. Аналогичная проверка недавно завершилась в колледжах и техникумах. И ее результаты шокировали инспекторов — 21 процент подростков оказался в группе риска, а это притом, что тестирование носило добровольный характер. Какие показатели у тех, кто отказался, остается только догадываться.

На этом фоне формальный подход к профилактике выглядит по меньшей мере странно.