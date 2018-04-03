Ещё
Русло реки Миасс в Челябинске сузят ради отсыпки острова для Конгресс-холла
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Русло реки Миасс в Челябинске сузят ради отсыпки острова для Конгресс-холла 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Русло реки Миасс будет сужено до 80 метров для отсыпки искусственного острова под Конгресс-холл к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года, сообщает «Коммерсантъ — Южный Урал» со ссылкой на директора хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» Виталия Передерия.
Накануне в Челябинске прошли общественные слушания, на которых был одобрен данный проект. Передерий сообщил, что для строительства Конгресс-холла на левом берегу реки надо отсыпать 1 га территории в виде полумесяца в акватории пруда ЧГРЭС. Искусственный остров создадут из скального грунта методом выдавливания и выборки ила. Расчёты для этого сделали сотрудники екатеринбургского и челябинского научных институтов.
По периметру этого земельного участка будет сооружена набережная, которую сделают в единой концепции с Конгресс-холлом. На правом берегу реки также предусмотрено строительство набережной, прогулочной и велосипедной зон, а также создание Сквера искусств.
«У нас есть уникальный шанс под ШОС и БРИКС «зачистить» эту территорию и привести её в благоприятный вид. Пока инвестирует Челябинская область. В процессе строительства инвесторы появятся, я уверен, потому что здание уникальное. Пока у нас нет разрешения на строительство этого комплекса, нет подрядчика соответственно. Разрешение будем получать в июне — июле», — уточнил Виталий Передерий.
Отметим, что строительство Конгресс-холла оценивается в 9 млрд рублей. Всего же на подготовку к проведению саммитов ШОС и БРИКС, как заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, надо 40-50 млрд рублей.
АиФ: последние новости
День поминовения. Родительский день в 2018 году выпадает на 17 апреля Свыше 30 площадок подготовят для Тотального диктанта в Челябинске Дубровский поручил закрыть свалки в Челябинске и Магнитогорске до 1 июля
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО отказала в визах российским дипломатам256
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом94
Названа причина развития особо злостного рака1
Малышева вызвала гнев телезрителей75
Сложный тест про изделие №212
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:35
Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
Общество
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение