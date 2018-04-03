Русло реки Миасс в Челябинске сузят ради отсыпки острова для Конгресс-холла

Русло реки Миасс будет сужено до 80 метров для отсыпки искусственного острова под Конгресс-холл к саммитам ШОС БРИКС 2020 года, сообщает « Коммерсантъ — Южный Урал» со ссылкой на директора хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» Виталия Передерия.

Накануне в Челябинске прошли общественные слушания, на которых был одобрен данный проект. Передерий сообщил, что для строительства Конгресс-холла на левом берегу реки надо отсыпать 1 га территории в виде полумесяца в акватории пруда ЧГРЭС. Искусственный остров создадут из скального грунта методом выдавливания и выборки ила. Расчёты для этого сделали сотрудники екатеринбургского и челябинского научных институтов.

По периметру этого земельного участка будет сооружена набережная, которую сделают в единой концепции с Конгресс-холлом. На правом берегу реки также предусмотрено строительство набережной, прогулочной и велосипедной зон, а также создание Сквера искусств.

«У нас есть уникальный шанс под ШОС и БРИКС «зачистить» эту территорию и привести её в благоприятный вид. Пока инвестирует Челябинская область . В процессе строительства инвесторы появятся, я уверен, потому что здание уникальное. Пока у нас нет разрешения на строительство этого комплекса, нет подрядчика соответственно. Разрешение будем получать в июне — июле», — уточнил Виталий Передерий.