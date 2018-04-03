«Это был сговор»: в ФАС рассказали подробности дела против самарского бизнесмена Шатило

Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении самарского бизнесмена Сергея Шатило , его партнеров, подчиненных и заместителя регионального министра здравоохранения стали материалы антимонопольной службы . Фигурантов уличили в картельном сговоре.

— 2 февраля 2017 года Самарское УФАС России признало виновными компании и Министерство здравоохранения Самарской области в создании картеля и сговоре на торгах. Сотрудники службы установили, что целью антиконкурентных соглашений являлось обеспечение победы в электронном аукционе ООО «СМТ» с минимальным снижением цены на торгах, — рассказали в ФАС России.

По данным ведомства, обвинения квалифицировали по статьям «Ограничение конкуренции» и «Превышение должностных полномочий». Также в деле фигурирует статья 30 «Приготовление к преступлению». Во время расследования на имущество обвиняемых наложили арест, а заместителя министра здравоохранения отстранили от должности. В скором времени фигуранты предстанут перед судом.

— ФАС России и правоохранительные органы начали реализовывать поручения президента и положения национального плана развития конкуренции, направленные не только на развитие, но и защиту конкуренции от преступных посягательств, — прокомментировал заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский

Компания «Современные медицинские технологии», которую возглавляет Сергей Шатило, является инициатором строительства нового кардиоцентра в Самаре . Пятиэтажное здание возводят на улице Аэродромной, 43 — в непосредственной близости от действующего кардиодиспансера. Общий объем инвестиций компании в проект составляет до 3 миллиардов рублей. Открыть свои двери медучреждение должно было в 2016 году. Однако строительство затянулось. В середине ноября прошлого года готовность объекта оценивали в 90%.

Отставание от графика планировали устранить с помощью соинвестора. Желание им стать высказывало ООО «АВА-ПЕТЕР». Однако к работам компания так и не приступила. Тогда самарские власти попросили помощи у Минздрава РФ