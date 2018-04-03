В Доме культуры на Маршала Жукова проведут «Тотальный диктант»

В Доме культуры «Берендей» Хорошево-Мневников 14 апреля пройдет «Тотальный диктант» — образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих.

— В этом году «Тотальный диктант» в Доме культуры «Берендей» прочтут сразу два артиста американского лейбла Sony: Yana Blinder и Artemiy Cheers. На один день артисты сменят привычную роль певцов и музыкантов на дикторов, — сообщили в пресс-службе ДК «Берендей».

Регистрация стартует 4 апреля, участие бесплатное. Начало диктанта в 14.00. Дополнительная информация об акции по ссылке: dkberendey.ru/dictant. Напомним, Дом культуры «Берендей» находится по адресу: проспект Маршала Жукова, д. 76. (ео)