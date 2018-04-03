Ещё
В Доме культуры на Маршала Жукова проведут «Тотальный диктант»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Доме культуры на Маршала Жукова проведут «Тотальный диктант» 

Управа района Хорошево-Мневники 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В Доме культуры «Берендей» Хорошево-Мневников 14 апреля пройдет «Тотальный диктант» — образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих.
— В этом году «Тотальный диктант» в Доме культуры «Берендей» прочтут сразу два артиста американского лейбла Sony: Yana Blinder и Artemiy Cheers. На один день артисты сменят привычную роль певцов и музыкантов на дикторов, — сообщили в пресс-службе ДК «Берендей».
Регистрация стартует 4 апреля, участие бесплатное. Начало диктанта в 14.00. Дополнительная информация об акции по ссылке: dkberendey.ru/dictant. Напомним, Дом культуры «Берендей» находится по адресу: проспект Маршала Жукова, д. 76. (ео)
Управа района Хорошево-Мневники: последние новости
Территорию парка «Ветеран» Хорошево-Мневников очистят от мусора и веток Бесплатно привить домашних животных можно будет на улице Народного Ополчения Жители Хорошево-Мневников за месяц написали на портал «Наш город» более 900 раз
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО отказала в визах российским дипломатам245
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом94
Названа причина развития особо злостного рака1
Малышева вызвала гнев телезрителей78
Сложный тест про изделие №212
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:35
Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
Общество
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение