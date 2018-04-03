Анонимные сберкнижки доживут только до конца весны

Госдума 3 апреля приняла в ключевом втором чтении правительственные поправки в Гражданский кодекс РФ и ряд законов, которыми исключаются из обращения сберегательные книжки на предъявителя и анонимные сберегательные сертификаты (об этом законопроекте Legal.Report писал здесь).

По мнению разработчиков проекта, сертификаты и сберкнижки на предъявителя имеют целый ряд недостатков. Так, они не позволяют идентифицировать всех лиц, участвующих в их обороте. Известны случаи мошенничества, когда первоначальный владелец отсуждал сберегательный сертификат на предъявителя добросовестному приобретателю, а впоследствии заявлял о его утрате и добивался его недействительности в судебном порядке. Их использование в качестве платежного средства влечет уклонение от уплаты налогов, а отсутствие выплат по предъявительским сертификатам при наступлении страхового случая в банке-эмитенте может привести к волнениям среди вкладчиков, поскольку не обладающие должной финансовой грамотностью граждане могут полагать, что их банковские вложения застрахованы.

Также законопроектом предлагается усовершенствовать правила обращения сберегательных сертификатов. Предлагается, в частности, установить, что сберегательный (депозитный) сертификат является именной ценной бумагой, которая выдается в документарной форме. А кредитная организация, выдавшая сертификаты, будет вести их учет и фиксировать переход прав на них.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 июня 2018 года. При этом обращение сертификатов и сберкнижек на предъявителя, выданных до начала действия закона, будет осуществляться в пределах сроков, в порядке и на условиях, на которых они были выданы.