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Ростовское метро потянет только федеральный бюджет
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Ростовское метро потянет только федеральный бюджет 

Деловое сообщество 2 часа назад
В Минтрансе региона рассказали, что необходимо для строительства метро в Ростове. Проект городского метро является одним из центральных мест стратегии социально-экономического развития региона на период до 2030 года. Однако построить такой масштабный объект исключительно на средства бюджета Ростовской области невозможно. «На сегодняшний день предпроектное рассмотрение вопроса продолжается — при наличии софинансирования из федерального бюджета правительство Ростовской области и администрация Ростова-на-Дону будут готовы к активной фазе реализации проекта», — комментирует пресс-служба ведомства РИА новостям.
Губернатор региона неоднократно заявлял, что проект строительства метро следует проработать и тема «не забыта и не закрыта». «Я считаю, что оно нам нужно, но не в том виде, в котором планировалось раньше. В Ростове должно быть и подземное, и наземное метро. В зависимости от геологии и застройки конкретных участков. — заявил Василий Голубев ранее в рамках своей пресс-конференции.
Проектов строительства метрополитена уже забраковано больше десятка. Был и монорельс, и городской трамвай. В ноябре прошлого года власти Ростова выдвинули на рассмотрение проект метротрама. Он предполагает, что существующие трамвайные линии частично уберут под землю. Опыт такого рода в России имеется, самый яркий его пример есть в Волгограде, где уже не первый десяток лет существует подобное сообщение.
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