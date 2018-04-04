В Красноярске могут упразднить городскую избирательную комиссию

Окончательное решение по каждому из кандидатов будет принято на сессии горсовета. Однако, по данным dela.ru , на заседании комиссии по городскому самоуправлению встал и другой вопрос: о целесообразности существования горизбиркома в принципе.

После отмены в 2015 году в Красноярском крае прямых выборов глав муниципалитетов (мэра Красноярска в том числе) горизбирком работает фактически только во время выборов депутатов горсовета. А проходят эти выборы раз в пять лет. При этом на содержание городской избирательной комиссии постоянно идут деньги из бюджета.

Депутаты обратились в экспертно-правовое управление горсовета с просьбой проанализировать эффективность работы горизбиркома. Вопрос о необходимости существования этой структуры вновь будет поднят на сессии горсовета 10 апреля.