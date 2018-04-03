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В гимназии № 45 прошла встреча ребят со знаменитым путешественником
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В гимназии № 45 прошла встреча ребят со знаменитым путешественником 

Твоя Газета 2 часа назад
Фото: Твоя Газета
В гости к старшеклассникам гимназии № 45 им. Л. И. Мильграма на урок обществознания пришел ученый, политолог, преподаватель РУДН, китаист и знаменитый путешественник Юрий Вадимович Тавровский. Об этом сообщается на сайте гимназии.
Знаменитый гость рассказал ребятам много интересного о профессии востоковеда и о современном Китае. Китайская народная республика страна будущего — это очевидно, поведал Юрий Вадимович. В КНР проживает в настоящее время больше миллиарда человек, история этой страны, ее государственности насчитывает ок. 4 тыс. лет, но главное — то, что здесь невероятными темпами развиваются новые технологии и экономика ы целом.
Юрий Вадимович провел небольшой урок китайского языка, рассказал о своем путешествии по Великому Шелковому пути. Ребята задавали вопросы, после урока не хотели отпускать Юрия Вадимовича, который пообещал прийти к нам еще раз.
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