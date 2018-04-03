В гимназии № 45 прошла встреча ребят со знаменитым путешественником

В гости к старшеклассникам гимназии № 45 им. Л. И. Мильграма на урок обществознания пришел ученый, политолог, преподаватель РУДН , китаист и знаменитый путешественник Юрий Вадимович Тавровский. Об этом сообщается на сайте гимназии.

Знаменитый гость рассказал ребятам много интересного о профессии востоковеда и о современном Китае . Китайская народная республика страна будущего — это очевидно, поведал Юрий Вадимович. В КНР проживает в настоящее время больше миллиарда человек, история этой страны, ее государственности насчитывает ок. 4 тыс. лет, но главное — то, что здесь невероятными темпами развиваются новые технологии и экономика ы целом.

Юрий Вадимович провел небольшой урок китайского языка, рассказал о своем путешествии по Великому Шелковому пути. Ребята задавали вопросы, после урока не хотели отпускать Юрия Вадимовича, который пообещал прийти к нам еще раз.