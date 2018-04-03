Встреча с известной писательницей состоится в Московском Доме Книги.

В Московском Доме Книги на Новом Арбате пройдет встреча с детской писательницей, драматургом и сценаристом Ксенией Драгунской. Она состоится 4 апреля.

Творчество этой писательницы изучают в таких вузах как Театральное училище имени Бориса Щукина и Всероссийский государственный институт кинематографии имени Сергея Герасимова.

Ксения Драгунская поведает о своей книге «Ангелы и пионеры», которая вышла в феврале 2018 года. Это сборник рассказов о преодолении трудностей и о добре среди людей, согласно информации на сайте Дома книги.

Поклонников литературы ждут на втором этаже Московского Дома Книги. Вход свободный. Адрес учреждения: улица Новый Арбат, дом 8.