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Встреча с известной писательницей состоится в Московском Доме Книги.
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Встреча с известной писательницей состоится в Московском Доме Книги. 

Управа района Арбат города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
В Московском Доме Книги на Новом Арбате пройдет встреча с детской писательницей, драматургом и сценаристом Ксенией Драгунской. Она состоится 4 апреля.
Творчество этой писательницы изучают в таких вузах как Театральное училище имени Бориса Щукина и Всероссийский государственный институт кинематографии имени Сергея Герасимова.
Ксения Драгунская поведает о своей книге «Ангелы и пионеры», которая вышла в феврале 2018 года. Это сборник рассказов о преодолении трудностей и о добре среди людей, согласно информации на сайте Дома книги.
Поклонников литературы ждут на втором этаже Московского Дома Книги. Вход свободный. Адрес учреждения: улица Новый Арбат, дом 8.
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