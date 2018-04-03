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Воронежские волонтеры попросили помощи в розыске 15-летнего подростка
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Воронежские волонтеры попросили помощи в розыске 15-летнего подростка 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» попросили помощи в розыске 15-летнего Владимира Пугачева.
Подросток ушел из дома по улице Центральной поселка Орловка Хохольского района 28 марта в 10 утра и пропал без вести. По информации волонтеров, парень может находиться в Воронеже.
Приметы подростка: рост 170-175 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы русые. В день исчезновения был одет в темно-синюю парку, светлые джинсы, черные кроссовки, горчичный свитер.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Володи, волонтеры просят звонить по телефонам: 89066702344, 112 или 02.
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