Воронежские волонтеры попросили помощи в розыске 15-летнего подростка

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» попросили помощи в розыске 15-летнего Владимира Пугачева.

Подросток ушел из дома по улице Центральной поселка Орловка Хохольского района 28 марта в 10 утра и пропал без вести. По информации волонтеров, парень может находиться в Воронеже.

Приметы подростка: рост 170-175 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы русые. В день исчезновения был одет в темно-синюю парку, светлые джинсы, черные кроссовки, горчичный свитер.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Володи, волонтеры просят звонить по телефонам: 89066702344, 112 или 02.