Следователи объявили в розыск 15-летнего воронежца

Следователи объявили в розыск 15-летнего жителя поселка Орловка Хохольского района Владимира Пугачева.

Подросток ушел из дома 28 марта, и до сих пор его местонахождение не установлено. По информации следователей, парень уже уходил из дома. Тогда его находили в общежитии Советского района у друзей. Сейчас он может находиться в торговых центрах Воронежа «Армада», «Галерея Чижова» и других.

Приметы: на вид 14-16 лет; рост 170-175 см; худощавого телосложения; волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы, черные кроссовки, горчичный свитер.

Следственные органы и сотрудники полиции просят всех граждан, обладающих какой-либо информацией о месте его нахождения, сообщить по телефонам: 8 (47371) 41504, 41430, 41202, 41210 и 02.