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Следователи объявили в розыск 15-летнего воронежца
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Следователи объявили в розыск 15-летнего воронежца 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Следователи объявили в розыск 15-летнего жителя поселка Орловка Хохольского района Владимира Пугачева.
Подросток ушел из дома 28 марта, и до сих пор его местонахождение не установлено. По информации следователей, парень уже уходил из дома. Тогда его находили в общежитии Советского района у друзей. Сейчас он может находиться в торговых центрах Воронежа «Армада», «Галерея Чижова» и других.
Приметы: на вид 14-16 лет; рост 170-175 см; худощавого телосложения; волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы, черные кроссовки, горчичный свитер.
Следственные органы и сотрудники полиции просят всех граждан, обладающих какой-либо информацией о месте его нахождения, сообщить по телефонам: 8 (47371) 41504, 41430, 41202, 41210 и 02.
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