В Ульяновске школьник спас провалившегося под лед рыбака

В микрорайоне Сельдь удивший с моста рыбак упал в Свиягу, лед не выдержал, и он оказался в полынье, рыбаку помогли находившиеся рядом школьники, сообщил первый замначальника Управления гражданской защиты Ульяновска Андрей Тамбовский.

Мужчина рыбачил с заброшенного моста на Свияге. Гнилая доска подломилась, рыбак оказался в реке. Зацепившись за лед, он стал звать на помощь.

Неподалеку оказались двое школьников. Один из них побежал за помощью, второй, второй — Дмитрий Давыдов из 9 класса гимназии №33 — бросился спасать утопающего. Вскоре второй школьник привел взрослого прохожего, который тоже подключился к спасению. Все вместе они помогли выбраться рыбаку на берег и довели до подоспевшей машины скорой помощи. Но тот от госпитализации отказался и ушел домой.

О поступке девятиклассника 3 апреля рассказали его учителя.