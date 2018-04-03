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В Ульяновске школьник спас провалившегося под лед рыбака
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В Ульяновске школьник спас провалившегося под лед рыбака 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
В микрорайоне Сельдь удивший с моста рыбак упал в Свиягу, лед не выдержал, и он оказался в полынье, рыбаку помогли находившиеся рядом школьники, сообщил первый замначальника Управления гражданской защиты Ульяновска Андрей Тамбовский.
Мужчина рыбачил с заброшенного моста на Свияге. Гнилая доска подломилась, рыбак оказался в реке. Зацепившись за лед, он стал звать на помощь.
Неподалеку оказались двое школьников. Один из них побежал за помощью, второй, второй — Дмитрий Давыдов из 9 класса гимназии №33 — бросился спасать утопающего. Вскоре второй школьник привел взрослого прохожего, который тоже подключился к спасению. Все вместе они помогли выбраться рыбаку на берег и довели до подоспевшей машины скорой помощи. Но тот от госпитализации отказался и ушел домой.
О поступке девятиклассника 3 апреля рассказали его учителя.
АиФ — Ульяновск: последние новости
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