«Безопасная» медицина

Вслед за соцобъектами и торговыми центрами на пожарную безопасность стали проверять медучреждения, об этом сообщает департамент здравоохранения.

Масштабная проверка на предмет соблюдения правил пожарной безопасности началась 2 апреля. В департаменте здравоохранения сообщили, что инспектировать будут все подведомственные медучреждения.

В частности, во Владимире уже проверили Областную клиническую больницу и первую Городскую поликлинику. Проверяющие отметили, что системы автоматической противопожарной сигнализации в обоих учреждениях здравоохранения исправны, огнетушители в рабочем состоянии. Также обратили внимание на эвакуационные пути и выходы, которые, как признали эксперты, свободны и не загромождены.

«В течение месяца будут проверены все подведомственные учреждения здравоохранения и проведены необходимые мероприятия, направленные на выполнение требований пожарной безопасности», — сообщил замдиректора департамента здравоохранения Николай Горпинко.