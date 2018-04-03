Ещё
«Безопасная» медицина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Безопасная» медицина 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы администрации Владимирской области
Вслед за соцобъектами и торговыми центрами на пожарную безопасность стали проверять медучреждения, об этом сообщает департамент здравоохранения.
Масштабная проверка на предмет соблюдения правил пожарной безопасности началась 2 апреля. В департаменте здравоохранения сообщили, что инспектировать будут все подведомственные медучреждения.
В частности, во Владимире уже проверили Областную клиническую больницу и первую Городскую поликлинику. Проверяющие отметили, что системы автоматической противопожарной сигнализации в обоих учреждениях здравоохранения исправны, огнетушители в рабочем состоянии. Также обратили внимание на эвакуационные пути и выходы, которые, как признали эксперты, свободны и не загромождены.
«В течение месяца будут проверены все подведомственные учреждения здравоохранения и проведены необходимые мероприятия, направленные на выполнение требований пожарной безопасности», — сообщил замдиректора департамента здравоохранения Николай Горпинко.
ТВ-МИГ: последние новости
Лжеизобретатель обманул «Тепловые сети» на 113 млн рублей Новым лидером КПРФ стал бывший КГБшник Чем отравили Клязьму?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО отказала в визах российским дипломатам206
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом94
Названа причина развития особо злостного рака1
Малышева вызвала гнев телезрителей77
Сложный тест про изделие №212
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:35
Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
Общество
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение