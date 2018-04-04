В парке близ Рязанского на Пасху устроят мастер-классы и концерт

Концертную программу с мастер-классами представят 8 апреля в Перовском парке, который расположен вблизи Рязанского района. Об этом сказано в сообщении пресс-службы парка.

«Женский авторский хор Bella mamma представит зрителям музыкальные номера в честь светлого праздника. Выступят артисты детских коллективов Культурного центра «Интеграция». Гости послушают музыкальные сеты от приглашенного диджея и примут участие в интерактивной программе, а также попробуют свои силы в творческих мастер-классах от детского клуба «Маняня», — уточняется в источнике.

Вход свободный, приглашаются все желающие.

Начало в 12.00. Парк расположен по адресу улица Лазо, владение 7. (мю)