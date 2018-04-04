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В парке близ Рязанского на Пасху устроят мастер-классы и концерт
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В парке близ Рязанского на Пасху устроят мастер-классы и концерт 

Управа Рязанского района 1 час назад
Фото: Управа Рязанского района
Концертную программу с мастер-классами представят 8 апреля в Перовском парке, который расположен вблизи Рязанского района. Об этом сказано в сообщении пресс-службы парка.
«Женский авторский хор Bella mamma представит зрителям музыкальные номера в честь светлого праздника. Выступят артисты детских коллективов Культурного центра «Интеграция». Гости послушают музыкальные сеты от приглашенного диджея и примут участие в интерактивной программе, а также попробуют свои силы в творческих мастер-классах от детского клуба «Маняня», — уточняется в источнике.
Вход свободный, приглашаются все желающие.
Начало в 12.00. Парк расположен по адресу улица Лазо, владение 7. (мю)
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