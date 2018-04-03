Жених и таланты

Через евангельские притчи, упоминаемые за богослужением в Великий Вторник, Церковь продолжает раскрывать тему духовного плодоношения, но в несколько ином ракурсе.

Интерпретация притчи о талантах в церковных песнопениях этого дня акцентирует внимание на благодати — спасительном Божием даре, который исцеляет христианина от греха и возводит его к святости. Церковь предостерегает всякую христианскую душу от небрежения «о даровании, его же прияла еси, да не сокрыеши в землю, но да куплю дееши».

Смысл этого древнего песнопения раскрывает преподобный Серафим Саровский в беседе о смысле жизни христианина. Каждое доброе дело, сделанное ради Христа, является средством приумножения благодати Божией. Но благодать необходима человеку не сама по себе, а для духовного возрастания и приобретения вечной жизни с Богом. Эта мысль раскрывается во многих песнопениях, разъясняющих притчу о талантах.

Вместе с тем нам предлагается своеобразное толкование духовной купли — спасительного стяжания: «Раздавай нищим и стяжи друга Господа». Буквальным смыслом этого песнопения может быть обычная милостыня. Однако данные слова можно толковать и более широко — как побуждение делиться с ближним духовной благодатью от избытка сердца, наполненного Божественным присутствием.

Принимая благодать, «помощию давшаго Христа», во всех таинствах Его Церкви: Крещения, Миропомазания, Исповеди, Причащения, Венчания, мы должны умножать ее через исполнение евангельских заповедей. Более того, стяжав в своем сердце Царство Божие, которое пребывает только внутри (см. Лк. 17, 21), мы призваны помочь и другим людям обрести полноту жизни в Боге.

Это напоминает учение другого русского святого преподобного Нила Сорского. Святой говорил о важности милостыни духовной, т.е. о благом совете, который помогает вопрошающему преодолеть внутреннее искушение, найти в себе силы для покаяния и обрести духовное утешение. Эта тема также звучит в одном из песнопений Великого Вторника, обращающегося к христианину с призывом: «Не скрывай словесе Божия, возвещай чудеса Его, да умножающи дарование, внидеши в радость Господа твоего».

Этими словами Церковь учит нас отнюдь не навязчивости протестантских проповедников, но постоянной готовности любому вопрошающему дать ответ о христианской надежде «с кротостью и благоговением» (1 Пет. 3, 15). Это требует от нас твердого знания Евангелия, церковного вероучения, а главное — жизни, соответствующей этим знаниям.

Необходимость стяжания благодати Божией подчеркивается в песнопениях второго дня Страстной седмицы и через образы притчи о десяти девах. Вышедшие навстречу жениху со светильниками в руках девы и их судьба в момент его появления органично дополняют нравственное послание песнопений, упоминающих историю о смоковнице и притчу о талантах. Все эти молитвенные размышления выстраиваются в единый ряд, завершением которого является напоминание о цели активного доброделания — встрече с Христом, богообщении.

Добродетели, совершаемые по любви к Господу, из желания думать, хотеть и поступать только так, как хочет Бог, приносят человеку духовную прибыль. Он уподобляется Христу по благодати, становится способным к встрече с Ним, как для встречи жениха, согласно притче, невесте нужен зажженный светильник, свидетельствующий о ее готовности войти на брачный пир. Так Церковь языком древних песнопений говорит, что душа наша должна гореть желанием деятельного служения Богу и светить немеркнущим светом евангельской добродетели, иметь свидетельства плодов нашей веры и жизни по вере.

Постараемся обрести заповеданную нам любовь к Богу и Его творению, проявим ее делами веры и сострадания, чтобы приготовиться к радостной встрече с Воскресшим Христом, как всем желает Церковь обрести «чертог Христов отверстый».