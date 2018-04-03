Ещё
Средства губернаторских грантов лидеры «Рейтинга-76» направят на развитие территорий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Средства губернаторских грантов лидеры «Рейтинга-76» направят на развитие территорий 

Портал органов государственной власти Ярославской области 2 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В районы — лидеры «Рейтинга-76» по итогам 2017 года поступили средства губернаторских грантов. Органы местного самоуправления планируют направить их на развитие территорий.
Напомним, первое место — у Угличского муниципального района, он получил 20 миллионов рублей. Гранта в размере 10 миллионов удостоен Тутаевский МР. По 5 миллионов перечислено в Переславль-Залесский, Большесельский, Мышкинский и Некрасовский районы.
— В этом году по поручению губернатора Дмитрия Миронова комплексная оценка деятельности органов местного самоуправления в рамках «Рейтинга-76» продолжена. В мае мы подведем итоги за I квартал этого года, — рассказала заместитель председателя Правительства области — директор департамента экономики и стратегического планирования Екатерина Троицкая. — В этом году перечень параметров оценки был доработан с учетом предложений органов местного самоуправления.
Администрация Угличского района направит часть средств гранта на софинансирование строительства газопровода до деревни Ульяново и газопровода низкого давления к деревням Вахутино, Володинское, Глухово, Горушки, Кочнево, Овинищи Подгорные, Щелинки. Будет оплачена и экспертиза газопровода низкого давления в деревне Головино. Также деньги пойдут на развитие и модернизацию сельских школ и детских садов.
В планах у администрации Тутаевского МР — строительство скейтплощадки, благоустройство мест отдыха в райцентре, ремонт дворовых территорий в поселке Фоминское, благоустройство парка в поселке Никульское, ремонт двора в селе Ваулово, устройство пешеходных дорожек в деревне Столбищи и ремонт дороги в деревне Емишево. Кроме того, на средства гранта установят малые архитектурные формы в селе Борисоглеб, поселке Красный Бор, деревнях Павловское и Ченцы.
Оценка в рамках «Рейтинга-76» проходит по ключевым направлениям развития территорий: экономика, сельское хозяйство, инфраструктура, экология, социальная сфера, муниципальное управление и безопасность.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
Программа V фестиваля имени Федора Ушакова объединит лучшие наработки прошлых лет С 15 апреля в регионе вводятся ограничения на рыболовство Руководители органов местного самоуправления отчитались об очистке кровель от снега и льда
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО отказала в визах российским дипломатам256
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом94
Названа причина развития особо злостного рака1
Малышева вызвала гнев телезрителей75
Сложный тест про изделие №212
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:35
Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
Общество
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение