Средства губернаторских грантов лидеры «Рейтинга-76» направят на развитие территорий

В районы — лидеры «Рейтинга-76» по итогам 2017 года поступили средства губернаторских грантов. Органы местного самоуправления планируют направить их на развитие территорий.

Напомним, первое место — у Угличского муниципального района, он получил 20 миллионов рублей. Гранта в размере 10 миллионов удостоен Тутаевский МР. По 5 миллионов перечислено в Переславль-Залесский , Большесельский, Мышкинский и Некрасовский районы.

— В этом году по поручению губернатора Дмитрия Миронова комплексная оценка деятельности органов местного самоуправления в рамках «Рейтинга-76» продолжена. В мае мы подведем итоги за I квартал этого года, — рассказала заместитель председателя Правительства области — директор департамента экономики и стратегического планирования Екатерина Троицкая. — В этом году перечень параметров оценки был доработан с учетом предложений органов местного самоуправления.

Администрация Угличского района направит часть средств гранта на софинансирование строительства газопровода до деревни Ульяново и газопровода низкого давления к деревням Вахутино, Володинское, Глухово, Горушки, Кочнево, Овинищи Подгорные, Щелинки. Будет оплачена и экспертиза газопровода низкого давления в деревне Головино. Также деньги пойдут на развитие и модернизацию сельских школ и детских садов.

В планах у администрации Тутаевского МР — строительство скейтплощадки, благоустройство мест отдыха в райцентре, ремонт дворовых территорий в поселке Фоминское, благоустройство парка в поселке Никульское, ремонт двора в селе Ваулово, устройство пешеходных дорожек в деревне Столбищи и ремонт дороги в деревне Емишево. Кроме того, на средства гранта установят малые архитектурные формы в селе Борисоглеб, поселке Красный Бор, деревнях Павловское и Ченцы.

Оценка в рамках «Рейтинга-76» проходит по ключевым направлениям развития территорий: экономика, сельское хозяйство, инфраструктура, экология, социальная сфера, муниципальное управление и безопасность.