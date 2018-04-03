Глава южноуральского минсельхоза выступил с предложением перед федеральными чиновниками

Первый замглавы федерального ведомства отметил достижения и положительную динамику производства мяса птицы, которая наблюдается последние несколько лет, а также затронул проблемные вопросы отрасли, которые предстоит решить.

«В первую очередь нужно реализовать имеющийся у нас экспортный потенциал по мясу птицы, решить вопрос с падением закупочных цен у производителей, со снижением себестоимости и маржинальности птицеводства».

Генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева отметила: «Значение отрасли в формировании продовольственного рынка очень велико. Внутренний рынок животноводческой продукции практически наполовину представлен мясом птицы. В мировом производстве Россия занимает четвертое место по мясу птицы и шестое — по производству яиц».

Спикер отметила, что снижение рентабельности и дефицит оборотных средств обусловлены, прежде всего, низким уровнем отпускных цен на продукцию птицеводства. Так, в 2017 году цены снизились на 17,5% — до 97 рублей за килограмм. В начале этого года стоимость опустилась еще на 2% и к концу марта составила около 95 рублей.

Галина Бобылева подчеркнула: нельзя реализовывать продукцию ниже себестоимости, чтобы не рушить рынок. Нужно искать пути повышения рентабельности — наладить переработку, находить решения логистического порядка и другие.

Свои пожелания по дальнейшему развитию птицепрома сформулировали присутствующие на совещании руководители федеральных органов власти, птицеводческих предприятий из разных регионов России и руководители органов АПК субъектов Федерации. Так, министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин предложил перераспределяться субсидии по льготному кредитованию между отраслями.

«На сегодняшний день дефицит субсидий на льготные кредиты для птицеводческой отрасли в Челябинской области составляет порядка 60 миллионов рублей, в то время, как в растениеводстве есть профицит средств. Имеется возможность по перераспределению этих лимитов за счет отрасли растениеводства».

Джамбулата Хатуов пообещал, что все прозвучавшие на совещании предложения будут обобщены для принятия конкретных решений.

Фото: mcx.ru