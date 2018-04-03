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Госдума приняла закон о невозвратных билетах на поезда
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Госдума приняла закон о невозвратных билетах на поезда 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, устанавливающий специальные тарифы на невозвратные железнодорожные билеты.
После вступления документа в силу пассажир сможет вернуть такой билет, только если он опоздал на поезд из-за болезни или несчастного случая. Уважительной причиной считается внезапная болезнь члена семьи, который должен был с ним ехать, или смерть члена семьи. Должны быть документы, подтверждающие происшествия. Билет разрешается сдать при задержке или отмене поезда, сообщает РИА Новости.
Нововведение позволит существенно снизить стоимость проезда. Федеральная пассажирская компания сможет больше не учитывать риск возврата билета при определении его стоимости. Благодаря этому появятся новые дешевые тарифы.
Предложение дать ФПК право продавать невозвратные билеты поступило в Минтранс летом 2011 года. Оно стало частью реализации программы лояльности. Предложение будет распространяться только на нерегулируемые тарифы. Аналогичную практику применяют авиакомпании при продаже билетов с дисконтом.
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