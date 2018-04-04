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Жителям дома в Пушкинском районе вернули почти 800 тыс. рублей переплаты за отопление
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Жителям дома в Пушкинском районе вернули почти 800 тыс. рублей переплаты за отопление 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Госжилинспекция Московской области провела проверку по обращению жителя дома в поселке Зеленоградский Пушкинского района Подмосковья и по результатам проверки предписала провести перерасчет платы за отопление для всех собственников, УК вернула жильцам почти 800 тысяч рублей, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Основанием для внеплановой документарной проверки стало обращение жителя дома в Госжилинспекцию Московской области по вопросу увеличения размера платы за отопление, после чего инспекторы провели детальную документарную проверку начисления указанной платы. В ходе проверки факты подтвердились. По ее итогам управляющей организации ООО «СКВ Строй» выдано предписание о проведении перерасчета платы за отопление для всех собственников жилых помещений в указанном многоквартирном доме.
«Управляющая компания ООО «СКВ Строй» из Пушкинского района отчиталась перед Госжилинспекции Московской области о возврате всем собственникам и нанимателям многоквартирного жилого дома №4 по улице Зеленый город в поселке Зеленоградский более 700 тысяч рублей, неправомерно начисленных за отопление. В установленный надзорным ведомством срок всем собственникам жилых помещений произведен перерасчет, общая сумма которого составила 782,781 тысячи рублей. Сумма возврата денежных средств отражена в платежных документах», — сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.
По его словам, государственные жилищные инспекторы установили, что УК «СКВ Строй» производила доначисления по статье «Отопление» без законных оснований, нарушая правила предоставления коммунальных услуг собственникам и нанимателям жилых помещений в многоквартирном доме, утвержденных постановлением №354 правительства Российской Федерации.
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