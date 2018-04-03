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УК вернула жителям дома в Пушкинском районе 300 тыс. руб переплаты за тепло
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УК вернула жителям дома в Пушкинском районе 300 тыс. руб переплаты за тепло 

РИАМО 2 часа назад
Госжилинспекция Московской области помогла жителям многоквартирного дома из Пушкинского района Подмосковья вернуть более 300 тысяч рублей, переплаченных за отопление, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.
В Госжилинспекцию Московской области обратился житель, проживающий в доме №5 по улице Зеленый город в поселке Зеленоградский Пушкинского района, с жалобой на завышение стоимости отопления в платежном документе. В ходе документарной проверки подтвердились факты, указанные в обращении жителя.
«Установлено, что управляющая компания ООО «СКВ Строй» производила доначисления по статье «Отопление» без законных оснований. Тем самым, нарушая правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме, утвержденных постановлением №354 Правительства Российской Федерации», — пояснил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.
По итогам проверки в адрес управляющей организации ООО «СКВ Строй» выдано предписание о проведении перерасчета платы за отопление для всех собственников жилых помещений в указанном многоквартирном доме.
В установленный надзорным ведомством срок, всем собственникам жилых помещений произведен перерасчет, общая сумма которого составила 336 тысяч 747 рублей. Сумма возврата денежных средств отражена в платежных документах.
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