УК вернула жителям дома в Пушкинском районе 300 тыс. руб переплаты за тепло

Госжилинспекция Московской области помогла жителям многоквартирного дома из Пушкинского района Подмосковья вернуть более 300 тысяч рублей, переплаченных за отопление, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

В Госжилинспекцию Московской области обратился житель, проживающий в доме №5 по улице Зеленый город в поселке Зеленоградский Пушкинского района, с жалобой на завышение стоимости отопления в платежном документе. В ходе документарной проверки подтвердились факты, указанные в обращении жителя.

«Установлено, что управляющая компания ООО «СКВ Строй» производила доначисления по статье «Отопление» без законных оснований. Тем самым, нарушая правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме, утвержденных постановлением №354 Правительства Российской Федерации », — пояснил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков

По итогам проверки в адрес управляющей организации ООО «СКВ Строй» выдано предписание о проведении перерасчета платы за отопление для всех собственников жилых помещений в указанном многоквартирном доме.

В установленный надзорным ведомством срок, всем собственникам жилых помещений произведен перерасчет, общая сумма которого составила 336 тысяч 747 рублей. Сумма возврата денежных средств отражена в платежных документах.