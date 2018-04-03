#ЗажгиСиним: Санкт-Петербург присоединился ко всемирной акции

Дворцовый мост, одна из главных достопримечательностей Северной столицы, озарился синей подсветкой: таким образом Санкт-Петербург присоединился к всемирной акции распространения информации об аутизме Light It Up Blue.

Синим цветом окрасился также купол знаменитого дома Зингера:

Чтобы подсветить Дворцовый мост, было задействовано 652 светодиодного светильника: это оборудование было установлено при реконструкции художественной подсветки моста в 2010 году. Система управляемой подсветки позволяет изменять цвет моста дистанционно из диспетчерского пункта.

Всемирный день информирования об аутизме был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2007 году и отмечается он ежегодно 2 апреля.

Аутизм — это такая особенность развития, когда человек, обладающий нормальными, а часто и более чем нормальными способностями, лишен возможности их применить, он не может общаться, не может вырваться из границ своего «я», своей личности. Аутизм — образ главной беды нашего общества и нашего мира. Мы не слышим друг друга и не умеем говорить, пишут в соцсетях участники акции.

«По статистике, каждый сотый ребенок рождается с аутизмом, — пишут пользователи социальных медиа. — Плохая информированность людей об аутизме порождает множество мифов. Поэтому если у вас появится свободное время, пожалуйста, почитайте немного об аутизме. Возможно, рядом с вами есть кто-то особенный?»