Ван И: ежегодное совещание Боаоского азиатского форума — 2018 предложит Азии и миру "Боаоскую мудрость"

Пекин, 3 апреля / Синьхуа / — В ежегодном совещании Боаоского азиатского форума — 2018, которое пройдет 8-11 апреля в приморском поселке Боао южнокитайской островной провинции Хайнань, примут участие свыше 2000 представителей со всего мира. В ходе этого мероприятия они будут вместе искать лучшие способы реализации сотрудничества и обоюдного выигрыша, достижения развития и процветания, и смогут предложить Азии и миру «Боаоскую мудрость» и дать «Боаоскую силу».

Об этом сообщил во вторник член Госсовета и министр иностранных дел КНР Ван И на брифинге с участием китайских и иностранных журналистов.

Ван И отметил, что на протяжении 17 лет со дня основания Боаоского азиатского форума его масштаб и влияние постоянно росли. Форум играет уникальную роль в консолидации мнений разных сторон, углублении регионального сотрудничества и решении вопросов азиатского и мирового масштабов.

По словам главы МИД Китая, данный форум также стал важным мостом, соединяющим Китай и мир, и международной площадкой для обменов и общения, обладающей как азиатской спецификой, так и глобальным влиянием.

В настоящее время в международной обстановке и мировой экономике происходят глубокие и сложные изменения. Грядущее совещание, которое пройдет под девизом «Открытая и инновационная Азия для мира большего процветания», отвечает реальным потребностям и привлекает внимание всех сторон, добавил китайский дипломат. -0-