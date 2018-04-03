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В Украине ужесточают контроль качества продаваемых продуктов
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В Украине ужесточают контроль качества продаваемых продуктов 

Украина.ру 2 часа назад
Такая информация содержится на официальном сайте ведомства. Проверки будут проводиться в соответствии с законом «О госконтроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах», который завтра вступит в силу. Новая система контроля качества и безопасности продуктов предусматривает, что производителей, перевозчиков или магазины будут оценивать по степени риска.
Сообщается, что предупреждения о предстоящей проверке не будет. Однако сама необходимость и частота проверок будет определяться по шкале риска, разработанной в самом ведомстве. Каждый бизнес (производитель, перевозчик, магазин) будет оценен по количеству баллов. По количеству баллов определят степень риска, и соответственно, частоту и глубину проверок.
Жестче станет и ответственность бизнеса за нарушение законодательства, штрафные санкции составят от 3 до 50 минимальных зарплат. Сумма штрафа для юридических лиц может достигать 70 тысяч гривен. Прописана возможность приостановки производства и оборота продуктов, если есть реальная угроза.
«Если вы продаете в киоске упакованный чай или кофе, риск будет минимальным. Другая степень риска у производителя полуфабрикатов, который работает с сырым мясом. Здесь контроль будет жестче, а проверять будут чаще», — успокоили в Госпотребслужбе.
«Украинский рынок пищевой продукции переполнен фальсификатом, надлежащего контроля качества продуктов питания нет. Говорить о конкурентоспособности отечественных производителей на внешних рынках пока и вовсе не уместно», — ранее заявлял агентству УНН исполнительный директор «Союза потребителей Украины» Максим Несмеянов. Так он рассказал, что большинство производимого сливочного масла является фальсификатом, и никто с этим не борется. По словам эксперта, бороться с фальсификацией продуктов можно тогда, когда на рынке будет спрос на качественные продукты, а для этого украинцы должны иметь соответствующие доходы.
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